Spick auf der Flasche: Deshalb kannte Pickford Akanjis Ecke

An der Fussball-EM in Deutschland scheiterte die Schweiz im Viertelfinal nach gloriosem Spiel gegen England im Penaltyschiessen. Dort erwiesen sich die Insulaner als treffsicherer – und auch cleverer.

Kurz nach dem Spiel tauchten Nahaufnahmen von Jordan Pickfords Wasserflasche auf. Ein solches veröffentlichte beispielsweise der gut informierte italienische Sportjournalist Fabrizio Romano aus seinem Twitter-Profil.

Unter dem liebevollen Titel «Switzerland Penalty Taker List» steht eine komplette Liste der Schweizer Nationalmannschaftsspieler – und wie der englische Hüter sich beim jeweiligen Penaltyschützen zu verhalten habe. Leider war die Liste ziemlich gut.

Bei Shaqiri steht beispielsweise: «dive left» – «hechte nach links». Glücklicherweise schlenzte Shaqiri den Ball unhaltbar in die Maschen. Mit seinem Hecht in die linke Ecke kam Pickford dem Ball aber unangenehm nahe.

Schmerzhaft: Bei Manuel Akanji, dessen Penalty Pickford als einzigen halten konnte, steht ebenfalls: «dive left» – «hechte nach links». Und genau dorthin trat der Manchester-Söldner den Ball. Leider nicht so zwingend wie später Shaqiri.

Das komplette Penaltyschiessen im Video. Video: SRF

Bei Zeki Amdouni, dem letzten Schweizer Schützen, wies die Liste Pickford an, zuerst zu warten. Und tatsächlich verzögerte der eingewechselte Stürmer seinen Schuss. Pickford hielt sich an seinen Spick, und tauchte nach seiner Pause in die linke Ecke. Es erwies sich als etwas zu früh – und Amdouni konnte einschieben.

Nur bei Fabian Schär hielt sich der englische Torhüter nicht an die Flaschenvorgabe – aber auch da lag sie richtig. Bei Schär steht nämlich: «fake right, dive left» – «täusche rechts an und hechte dann nach links.» Pickford entschied sich ohne Täuschung gleich für die rechte Ecke – und prompt schlug es links ein.

Die Schweiz scheidet aus – die Fans sind trotzdem stolz Video: watson/Aya Baalbaki

Es ist nicht das erste Mal, dass Pickford auf die Spickmethode auf der Wasserflasche zurückgreift. An der WM 2018 in Russland notierte er sich sämtliche Schützen der USA und später auch die von Kroatien auf die Flasche. Gar Diagramme mit Wahrscheinlichkeiten klebte er sich im letzten Jahr beim Spiel gegen Liverpool auf die Flasche. Genützt hatte es damals nichts. Sein Team Everton verlor 0:2.