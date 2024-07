«Fussball, du elendes Miststück»: So reagieren die Medien auf die England-Tragödie

«Wie die Portugiesen vor acht oder die Griechen vor 20 Jahren, schaltet England die Fussballlogik komplett aus. Es ist höchst unüblich für eine starke Nation, so konstant schlecht zu spielen und trotzdem den Halbfinal zu erreichen.



Nach dem Penalty-Sieg gegen die Schweiz und dem Einzug in den Halbfinal ist es aber verständlich

auf einer Positiv-Welle zu reiten. Die Euphorie greift nun um sich bis am Mittwoch, weil wenn du es in die Schlussphase eines Turniers schaffst, ist das Resultat alles, was zählt. Es ist egal, wie du gewinnst, Hauptsache du tust es. »