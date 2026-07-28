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WM 2026: Das ist der schönste Treffer der Weltmeisterschaft

epa13084854 Sidny Lopes Cabral (C) of Cape Verde celebrates with teammates after scoring the 2-2 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, USA, 03 July 2 ...
Sidny Lopes Cabral jubelt nach seinem Traumtor mit seinen Teamkollegen.Bild: keystone

Dieser Treffer wurde zum schönsten Tor der WM 2026 gewählt

Nach der überraschend starken Weltmeisterschaft gibt es für Kap Verde erneut einen Grund zum Feiern. Der Treffer von Sidny Lopes Cabral wurde zum schönsten Tor der WM 2026 gewählt.
28.07.2026, 08:0028.07.2026, 08:01

Die Nationalmannschaft der Kapverdischen Inseln sorgte an der WM in Nordamerika für eine der grössten Überraschungen des Turniers. Im Sechzehntelfinal gegen Argentinien konnte Kap Verde den späteren Finalisten lange ärgern und die Partie wurde erst in der Verlängerung entschieden.

In dieser sorgte Sidny Lopes Cabral in der 103. Minute mit einem absoluten Traumtor für das zwischenzeitliche 2:2. Der Sechzehntelfinal wurde danach doch noch verloren, aber Lopes Cabral darf sich nun über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Der herrliche Weitschuss wurde als schönstes Tor der abgelaufenen Weltmeisterschaft ausgezeichnet.

Lopes Cabral mit dem schönsten Tor des Turniers.Video: SRF

Zu seinem Treffer selbst sagt der 23-Jährige selbst: «Als ich sah, wie das Leder ins Eck flog, dachte ich: ‹Was zum Teufel habe ich da gerade gemacht?› Ich konnte es nicht fassen. Meine Teamkollegen schrien alle vor Freude, schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und waren völlig aus dem Häuschen.»

Noch vor drei Jahren spielte der linke Aussenverteidiger bei Rot-Weiss Erfurt in der deutschen Regionalliga und erst im letzten Sommer wechselte Lopes Cabral in die erste portugiesische Liga und trug für ein halbes Jahr das Trikot von Rekordmeister Benfica Lissabon. In diesem Sommer wurde der kapverdische Nationalspieler für sieben Millionen Euro zum türkischen Verein Trabzonspor transferiert.

Das Podest der schönsten WM-Tore 2026 komplettieren der Usbeke Eldor Shomurodov und Wilson Isidor aus Haiti. (riz)

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