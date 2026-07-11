Jude Bellingham war gegen Mexiko die grosse englische Figur. Bild: keystone

Nicht King Kane, sondern Bellingham scheint das entscheidende Puzzlestück zu sein

Das 3:2 von Mexico City wird als heroischer Tag in Englands Geschichte eingehen. Und es wird für immer mit Doppeltorschütze Jude Bellingham verbunden bleiben. Wie viel Energie hat dieser noch?

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Im Hitze-Tempel Aztekenstadion war Jude Bellingham vollkommen fertig. Komplett verschwitzt und mit den Kräften am Ende sah Englands Fussball-Held nach dem denkwürdigen 3:2 über Co-Gastgeber Mexiko aus wie einer, von dem bei dieser WM körperlich nichts mehr zu erwarten ist. Doch die Wahrheit ist: England und Coach Thomas Tuchel werden bis zur ultimativen Krönung drei weitere Weltklasse-Spiele des 23-Jährigen brauchen.

Bellingham ist in den Wochen von Amerika zum wichtigsten Spieler Tuchels avanciert. Und er sorgte mit seinem Doppelpack binnen 98 Sekunden dafür, dass das legendäre Stadion von Mexico City innerhalb kürzester Zeit zum Schweigen gebracht wurde. «Kinder, bleibt der Schule fern, Eltern, geht nicht zur Arbeit», rief Bellingham den Landsleuten in der Heimat zu.

Der Doppelpack von Bellingham. Video: SRF

Lob von Ex-Captain Rooney

Nicht wenige empfanden den dramatischen Sieg von Azteca als Englands grösstes WM-Meisterstück seit dem ersten und einzigen Triumph im Jahr 1966. Doch um zum zweiten Mal den WM-Titel feiern zu dürfen, muss am Samstag (23.00 Uhr Schweizer Zeit) in Miami auch Mitfavorit Norwegen um Super-Stürmer Erling Haaland und dessen euphorische Ruderer bezwungen werden.

Die Three Lions haben den Glauben, den brutalen Weg über Norwegen, einen möglichen Halbfinal gegen Weltmeister Argentinien um Lionel Messi oder die unbequemen Schweizer sowie das Endspiel gegen Frankreich oder Spanien/Belgien erfolgreich bis zum letzten Schritt zu meistern. «Das 3:2 hat gezeigt, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Lage ist, die WM zu gewinnen. Das Selbstvertrauen, das diese Partie den Spielern geben wird, ist enorm», sagte Ex-Captain Wayne Rooney der BBC.

Und das entscheidende Puzzlestück scheint nicht King Kane zu sein, der als Stossstürmer und verlässlicher Torjäger ohnehin stets liefert. Sondern Bellingham, bei dem vor vier Wochen tatsächlich noch ergebnisoffen darüber diskutiert wurde, ob er oder Morgan Rogers in der Startelf Tuchels stehen solle. Wer die Frage vor dem Duell mit Haalands Brasilien-Besiegern in England ernsthaft stellen würde, würde sofort für komplett ahnungslos erklärt werden.

Harry Kane jueblt zusammen mit Bellingham. Bild: keystone

Fixpunkt im Team von Tuchel

Das von Tuchel erstellte Mittelfeld ist eingespielt. Abräumer Declan Rice und sein Partner Elliot Anderson agieren stabil und konstant, auf den Flügeln haben sich der emsige Anthony Gordon und der schnelle Bukayo Saka offensichtlich gegen die harte Konkurrenz durchgesetzt. Und der Fixpunkt aller Überlegungen ist Bellingham, der bei den kniffligen K.o.-Spielen gegen die Demokratische Republik Kongo (2:1) und Mexiko durchspielte.

«Wenn wir alle einfach nur im Freestyle spielen, weiss niemand, was der andere denkt. Wenn wir in festen Formationen agieren, habe ich das Gefühl, dass wir uns immer besser verstehen – und Jude ist ein Teil davon; denn es geht nicht nur um das Muster an sich, sondern um die Qualität innerhalb dieses Musters», sagte Tuchel.

Thomas Tuchel im Gespräch mit seinem Mittelfeldspieler. Bild: keystone

Wiedersehen mit Haaland

Schon bei der EM 2024 war Bellingham der Mann für die besonderen Momente: Hätte er gegen die Slowakei in Gelsenkirchen nicht einen Fallrückzieher in letzter Minute vollbracht, wäre das Turnier bereits nach dem Achtelfinal beendet gewesen – und nicht erst zwei Wochen später im packenden Endspiel gegen Titelträger Spanien, das mit 1:2 verloren ging.

Auch gegen Norwegen erwartet Bellingham eine grosse Aufgabe. Im Mittelfeldzentrum wird er es unter anderem mit Arsenals Taktgeber Martin Ödegaard zu tun bekommen. Und im Sturm der Skandinavier steht ein gewisser Erling Haaland, der in jungen Jahren mit Bellingham in Dortmund spielte. (riz/sda/dpa)