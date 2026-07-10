Johan Manzambi wird auch gegen Argentinien nur zuschauen können. Bild: keystone

Murat Yakin bestätigt: Manzambi fehlt auch im WM-Viertelfinal gegen Argentinien

Die Schweiz muss auch im WM-Viertelfinal gegen Weltmeister Argentinien ohne Johan Manzambi auskommen. Seine im Training erlittene Knieprellung lässt wie schon im Achtelfinal gegen Kolumbien keinen Einsatz zu.

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Johan Manzambi wird im WM-Viertelfinal nicht spielen können. Dies bestätigte Murat Yakin am Freitagabend an einer Pressekonferenz. «Manzambi kann morgen leider nicht spielen. Wir haben versucht, ihn fit zu bekommen, aber die Verletzung lässt es noch nicht zu.» Yakin ist sich bewusst, dass es ein schwerer Verlust für sein Team ist, bleibt aber trotzdem optimistisch: «Das schmerzt extrem, er hatte das Momentum auf seiner Seite. Das werden wir als Team auffangen.»

Der 20-Jährige verletzte sich am Montag im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien. Manzambi zog sich dabei eine Knieprellung zu. Wie die Schweizer Nati im ersten WM-Viertelfinal seit 72 Jahren auflaufen wird, lässt Yakin noch offen. «Morgen wird man sehen, mit welcher Aufstellung wir spielen werden.»

Manzambi verletzte sich am Montag im Abschlusstraining. Bild: keystone

Manzambi brillierte an diesem Turnier bisher und zeigte fantastische Leistungen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina erzielte der Mittelfeldspieler nach seiner Einwechslung zwei Tore und traf auch gegen Co-Gastgeber Kanada. Im Sechzehntelfinal gegen Algerien bereitete der Genfer das frühe und wichtige 1:0 herrlich vor. Wie lange Manzambi noch ausfallen wird, bleibt weiterhin unklar.

Der Viertelfinal findet am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) um drei Uhr statt. Auf die Frage, wie die Nati Lionel Messi stoppen möchte, antwortete Yakin: «Es gibt mehrere Lösungen, um Messi zu stoppen. Ich hoffe, wir werden die richtige finden.» Der argentinische Superstar erzielte im laufenden Turnier bereits acht Tore.



Die Schweizer Nati erreichte an einer Fussball-WM noch nie den Halbfinal. Dies könnte sich mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Argentinien ändern. (riz)