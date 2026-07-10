sonnig32°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Johan Manzambi fällt gegen Argentinien aus

Switzerland&#039;s Johan Manzambi, who suffered an injury in a training sits on the bench prior the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia at the BC Place stadium in Vanco ...
Johan Manzambi wird auch gegen Argentinien nur zuschauen können.Bild: keystone

Murat Yakin bestätigt: Manzambi fehlt auch im WM-Viertelfinal gegen Argentinien

Die Schweiz muss auch im WM-Viertelfinal gegen Weltmeister Argentinien ohne Johan Manzambi auskommen. Seine im Training erlittene Knieprellung lässt wie schon im Achtelfinal gegen Kolumbien keinen Einsatz zu.
10.07.2026, 18:1410.07.2026, 18:44

Johan Manzambi wird im WM-Viertelfinal nicht spielen können. Dies bestätigte Murat Yakin am Freitagabend an einer Pressekonferenz. «Manzambi kann morgen leider nicht spielen. Wir haben versucht, ihn fit zu bekommen, aber die Verletzung lässt es noch nicht zu.» Yakin ist sich bewusst, dass es ein schwerer Verlust für sein Team ist, bleibt aber trotzdem optimistisch: «Das schmerzt extrem, er hatte das Momentum auf seiner Seite. Das werden wir als Team auffangen.»

Der 20-Jährige verletzte sich am Montag im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien. Manzambi zog sich dabei eine Knieprellung zu. Wie die Schweizer Nati im ersten WM-Viertelfinal seit 72 Jahren auflaufen wird, lässt Yakin noch offen. «Morgen wird man sehen, mit welcher Aufstellung wir spielen werden.»

Switzerland&#039;s Johan Manzambi warms up during a training session of the Swiss national soccer team at the National Soccer Development Center in Vancouver, Canada, Sunday, July 5, 2026, during the ...
Manzambi verletzte sich am Montag im Abschlusstraining.Bild: keystone

Manzambi brillierte an diesem Turnier bisher und zeigte fantastische Leistungen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina erzielte der Mittelfeldspieler nach seiner Einwechslung zwei Tore und traf auch gegen Co-Gastgeber Kanada. Im Sechzehntelfinal gegen Algerien bereitete der Genfer das frühe und wichtige 1:0 herrlich vor. Wie lange Manzambi noch ausfallen wird, bleibt weiterhin unklar.

Der Viertelfinal findet am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) um drei Uhr statt. Auf die Frage, wie die Nati Lionel Messi stoppen möchte, antwortete Yakin: «Es gibt mehrere Lösungen, um Messi zu stoppen. Ich hoffe, wir werden die richtige finden.» Der argentinische Superstar erzielte im laufenden Turnier bereits acht Tore.

Die Schweizer Nati erreichte an einer Fussball-WM noch nie den Halbfinal. Dies könnte sich mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Argentinien ändern. (riz)

WM-Tagesticker
Jesus übernimmt die portugiesische Nati +++ Manzambi absolviert Einzeltraining
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 124
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Kolumbiens Jefferson Lerma schreit den Ball an, weil der partout nicht ins Tor geht. Doch es nützt alles nichts …
quelle: keystone / lindsey wasson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Reaktionen der Kommentatoren auf Vargas' Penalty
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Das Rennen um den Goldenen Schuh wird zum Kampf der absoluten Superstars
Die Superstars duellieren sich an der Fussball-WM um die Torjägerkrone. Lionel Messi führt vor Kylian Mbappé und Erling Haaland. Aber auch Harry Kane mischt noch mit.
Lionel Messi steht allein an der Spitze der Torschützenliste. Mit seinem achten Treffer beim Achtelfinalsieg über Ägypten verlängerte er seine Rekordserie auf acht WM-Spiele in Folge mit einem Treffer. Und er baute damit auch seinen Rekord als bester WM-Torschütze der Geschichte weiter aus.
Zur Story