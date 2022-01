«Kicker»-Rangliste: So viele Schweizer wurden noch nie berücksichtigt

Der «Kicker» zu Zakaria:

«Einer der wenigen, die bei Gladbach noch positiv in Erscheinung traten. Der 25-Jährige baute hinten raus zwar auch ab, hatte aber einen guten Start in die Saison, überzeugte mit Zweikampfhärte und Dynamik, spielte bisweilen auch als zentraler Mann in der Dreierkette. Er kämpfte sich in der Schweizer Nationalmannschaft seinen Stammplatz zurück.»