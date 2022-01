Wer wagt, gewinnt: Chelseas Kovacic gelingt ein Traumtor. Bild: keystone

Kein Sieger, aber Spektakel bei Chelsea – Liverpool +++ Niederlage für Real Madrid

Premier League

Chelsea – Liverpool 2:2

Viel Spektakel an der Stamford Brigde, wo Liverpool-Stürmer Sadio Mané schon nach 15 Sekunden Gelb sieht. Er hat Glück, denn andere Schiedsrichter haben nach einem Ellbogenschlag ins Gesicht des Gegners auch schon Rot gezückt. Just Mané bringt die «Reds» kurze Zeit später in Führung, Mohamed Salah mit einem Klassetor erhöht für die Gäste auf 2:0.

Doch mit einem Doppelschlag vor der Pause meldet sich Chelsea zurück. Der Treffer von Mateo Kovacic ist – das steht schon am 2. Januar fest – einer, der Ende Jahr in jedem Rückblick erscheinen wird: ein Volley von der Strafraumgrenze in den Winkel. Der Amerikaner Christian Pulisic kann kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:2 ausgleichen.

Von der Punkteteilung im Verfolgerduell zwischen dem zweitplatzierten Chelsea und dem Tabellendritten Liverpool profitiert der Leader. Manchester City hat nun einen Tag nach dem eigenen 2:1-Sieg gegen Arsenal zehn Punkte Vorsprung.

Everton – Brighton 2:3

Zwei Tendenzen verfestigten sich im Goodison Park: Everton kommt nicht weg aus der Abstiegszone und Brighton & Hove Albion hat sich in der vorderen Tabellenhälfte eingenistet. Der Argentinier Alexis Mac Allister war mit zwei Treffern der Matchwinner, besonders sein zweiter war sehenswert.

0:1 Brighton: Alexis Mac Allister (3.). Video: streamja

1:3 Brighton: Alexis Mac Allister (71.). Video: streamja

Leeds – Burnley 3:1

Im Abstiegskampf kam Leeds United zu drei wichtigen Punkten gegen einen direkten Konkurrenten.

3:1 Leeds: Daniel James (92.). Video: streamja

Primera Division

Getafe – Real Madrid 1:0

Den Königlichen ist der Start ins neue Jahr gründlich misslungen. Eder Militao vertändelte in der Anfangsphase am eigenen Strafraum den Ball, Enes Ünal schnappte ihn ihm weg und erzielte den einzigen Treffer der Partie.

1:0 Getafe: Enes Ünal (9.). Video: streamja

Wenig später traf Luka Modric die Latte, doch über die gesamte Spielzeit gesehen kam zu wenig von Real Madrid. Getafe holte sich dank aufopferungsvollem Einsatz drei verdiente und kaum budgetierte Punkte im Abstiegskampf. Für Real war es die erste Niederlage seit 15 Spielen.

(ram/sda)