Breel Embolo kühlt sich in Vancouver in der Trinkpause ab. Bild: keystone

So viel verdient SRF mit Werbespots in den WM-Trinkpausen

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Sie gehören zu den grossen Brennpunkten an dieser WM: die von der FIFA eingeführten, als Sicherheitsmassnahme für die Spieler (Trinkpause) präsentierten Werbeunterbrechungen. Fans und Fussball-Traditionalisten sind klar dagegen. Immer wieder hagelt es in den Stadien Pfiffe, wenn die Schiedsrichter in der 22. und 67. Minute auch bei eigentlich angenehmen Bedingungen zur dreiminütigen Trinkpause pfeifen.

Für die TV-Sender ist es dagegen natürlich ein Segen. Theoretisch hat sich das verfügbare Werbeinventar verdreifacht im Vergleich zu Spielen, bei denen nur in der Halbzeitpause Werbung geschaltet werden kann. Auch das Schweizer Fernsehen nutzt diese zusätzlichen Werbeslots – zumindest teilweise.

«SRF nutzt die von der FIFA neu eingeführten Trinkpausen an der Fussball-WM 2026 jeweils für einen kurzen Single-Spot von maximal 30 Sekunden», sagt der SRG-Betrieb gegenüber Blick. Damit schalte das Schweizer Fernsehen deutlich weniger lange weg, als gemäss FIFA maximal möglich wäre.

Lukrativ sind diese Werbungen für den TV-Sender zur Primetime natürlich trotzdem. Gemäss Blick-Recherche seien die einzelnen Werbeslots sehr beliebt und bei den Vorrundenspielen der Schweizer Nati seien sie allesamt ausverkauft gewesen. Bei der Partie gegen Kanada wurde der 30-sekündige Werbeplatz in der ersten Halbzeit für 165'250 Schweizer Franken verkauft, in der zweiten Halbzeit gar für 180'250 Franken.

Es gibt aber natürlich auch Spiele, bei denen der Preis für den Werbeslot aufgrund der Anspielzeit und der involvierten Teams deutlich geringer ist. So sei eine Werbung beim Spiel zwischen Tschechien und Mexiko in der Nacht auf Donnerstag für 300 Franken zu haben gewesen.

Das ist dann im Vergleich zum amerikanischen TV-Sender Fox tatsächlich nur Kleingeld. Bei den Spielen des US-Nationalteams gingen 30-sekündige Werbespots für bis zu 700'000 US-Dollar weg. (abu)