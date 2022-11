Mit Kilts hat das neue Schotten-Modell im Schweizer Fussball nichts zu tun. Bild: imago sportfotodienst

Spektakuläre Kehrtwende – die Super League streicht die Playoffs wieder

Ein halbes Jahr nach dem Entscheid für die Einführung von Playoffs in der Super League wird dieser wieder gekippt. Die 20 Teams der Swiss Football League wollen den Meister stattdessen künftig nach dem schottischen Modell finden.

Im Mai hatte die Swiss Football League eine Revolution beschlossen. Mit 16:4 Stimmen entschieden die Klubs, dass der Meister künftig in einem Final-Playoff ermittelt wird und dass die Teams auf den Rängen 3 bis 10 in Playoffs die weiteren Europacup-Teilnehmer unter sich ausmachen.

Besonders einer der vier Unterlegenen wollte diese Entscheidung nicht einfach so hinnehmen: Ancillo Canepa. Der Präsident des FC Zürich stellte den Antrag, die Modusänderung zu überdenken.

Und so wurde heute in Bern noch einmal darüber abgestimmt. Viele Amtskollegen schienen sich in der Zwischenzeit genauer mit dem Playoff-Modus auseinandergesetzt zu haben. Und sie hörten die Stimmen ihrer Anhänger, die mit grosser Mehrheit engagiert gegen eine Änderung kämpften.

Im Vorfeld der Abstimmung wurde ein Graben zwischen den Teams der Deutschschweiz (pro Schotten-Modus) und jenen der Westschweiz und dem Tessin (pro Playoffs) augenscheinlich. Die meisten Klubs hatten schon vor dem Entscheid mitgeteilt, wie ihr Votum ausfallen wird.

Unklar blieb lange die Haltung von GC und dem FC Basel. So war klar, dass es eng werden würde: Nötig war eine einfache Mehrheit, also mindestens ein 11:9. Bis zuletzt deutete sich ein 10:10 an. Kurz bevor die Liga den Entscheid der Generalversammlung bekanntgab, teilte der FCB mit, er habe sich auch für das Schotten-Modell entschieden. (ram)