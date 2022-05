Die Stimmen in den Sozialen Netzwerken sind dem neuen Modus nicht gerade wohlwollend gestimmt. Im Gegenteil: Mehrheitlich wird der Liga-Revolution skeptisch entgegen geschaut – aber natürlich gibt es auch da Ausnahmen.

«Die Meinungen war schon vor der heutigen Abstimmung gemacht, deshalb ist es auch ziemlich schnell gegangen. Es war ein sehr klares Resultat, aber das musste man annehmen. Wir waren dagegen und finden es immer noch nichtig, aber wir akzeptieren diesen Entscheid und versuchen mitzuhelfen, dass es sportlich einigermassen so kommt, wie wir uns das vorstellen. Wir sind der Meinung, dass der sportliche Wettbewerb über die ganze Saison hinweg dauern und nicht Ende Saison in einer paar Spielen entschieden werden sollte.»

«Wie ich vorgängig bereits öffentlich erklärt habe, begrüsse ich die Erhöhung der Super League auf 12 Vereine sowie die Einführung einer Meister- beziehungsweise Abstiegsrunde. Dezidiert habe ich aber aus verschiedenen Gründen die Einführung von Playoff-Spielen abgelehnt. Heute haben nun die Vereinsvertreter an der ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Football League mehrheitlich die Einführung von Playoff-Spielen beschlossen. Der FC Zürich hat dies zur Kenntnis genommen und möchte diesen Entscheid aber nicht weiter kommentieren.»

Gemäss mehreren Quellen wurde die Modus-Revolution mit 16:4 Stimmen durchgewunken. Nur die Young Boys, der FC Zürich, der FC Luzern und Challenge-Ligist Thun stimmten dagegen. Bei so einem kontroversen Entscheid bleiben Reaktionen natürlich nicht aus.

So funktioniert die Modus-Reform im Schweizer Fussball.

So funktioniert die Modus-Reform im Schweizer Fussball. Video: SRF

Die Swiss Football League hat die revolutionäre Modusänderung an ihrer ausserordentlichen Generalversammlung durchgebracht. Ab der Saison 2023/24 wird die höchste Liga des Schweizer Profifussballs zwölf statt wie bisher zehn Klubs umfassen, ausserdem gibt es im Kampf um den Meistertitel, die Europacup-Plätze und den Abstieg Playoffs.

Hochzeit für Frühlingsgefühle in der FRIBOURG REGION!

Der Schweizer Fussball holt mit Playoffs die Zukunft in die Gegenwart

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Greenpeace will Werbung für Fleisch, Milch und Eier in der Schweiz verbieten

Büsi fremdgefüttert und umbenannt – Nachbarstreit landet vor Gericht in Bülach

Was ist gefährlicher als Putin? Ein amerikanischer Gottesstaat

«So haben wir das noch nie erlebt» ++ Russland soll Zivilisten an Flucht hindern

Was steckt hinter Moskaus Geheimniskrämerei um Putins Gesundheitszustand?

Wirren um die Hockey-WM 2023 und um die U18-WM in der Schweiz

Die Eishockey-WM 2023 hätte in St.Petersburg stattfinden sollen – aber das ist nun nicht mehr möglich. Inzwischen gibt es drei mögliche Ersatzkandidaten. Und beim Kongress während der WM in Finnland wird auch die U18-WM an die Schweiz vergeben.

Wer kann so kurzfristig die WM 2023 übernehmen, die eigentlich vom 5. bis zum 21. Mai in St.Petersburg hätte stattfinden sollen? Vier Länder kommen infrage: Finnland, Lettland, Ungarn und Slowenien.