Die USA gewinnen ohne Probleme gegen Ungarn. Bild: keystone

Das US-Team schiesst sich warm für die Schweiz ++ Deutlicher Sieg für Kanada

Mehr «Sport»

Gruppe B

USA – Ungarn 6:0

Die USA, am Montag um 16.20 Uhr in Herning der dritte Gegner der Schweiz an der Eishockey-WM, lässt auch im zweiten Spiel kein Gegentor zu.

Dem 5:0 gegen Gastgeber Dänemark liessen die Amerikaner ein 6:0 gegen Aufsteiger Ungarn folgen. Der 21-jährige Frank Nazar steuerte zwei Tore und einen Assist zum Sieg bei, Torhüter Jeremy Swayman musste für seinen Shutout bloss 13 Schüsse parieren.

Deutschland – Kasachstan 4:1

Auch Deutschland weist in der Schweizer Gruppe nach zwei Partien das Punktemaximum aus. Zwar geriet das Team von Trainer Harold Kreis gegen Kasachstan in der 4. Minute 0:1 in Rückstand, dennoch siegte es 4:1. Das entscheidende 2:1 schoss Wojciech Stachowiak in der 35. Minute. Gestern konnten die Deutschen bereits mit 6:1 gegen Ungarn gewinnen.

Die Tabelle: Bild: watson

Gruppe A

Kanada – Lettland 7:1

In der Gruppe A in Stockholm feierte Topfavorit Kanada gegen Lettland einen 7:1-Kantersieg, obwohl Lettland durch Eduards Tralmaks (7.) in Führung ging. Die Nordamerikaner reagierten mit einem Doppelschlag innert 61 Sekunden zum 2:1 (11.). Das 1:1 erzielte Travis Konecny, der auch das 5:1 (40.) schoss. Kent Johnson zeichnete sich ebenfalls als Doppel-Torschütze aus.

Slowakei – Slowenien 3:1

Die Slowakei gewinnt ohne zu glänzen mit 3:1 gegen Slowenien. Nach der harten 0:5-Niederlage gegen Schweden sind es für die Slowaken die ersten Punkte an dieser WM. Aufsteiger Slowenien kann aktuell noch keine Punkte vorweisen und steht am Tabellenende. (riz/sda)