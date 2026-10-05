Italien und Frankreich siegen zum Abschluss

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Die beiden Schwergewichte der Gruppe 1 in der Liga A der Nations League, Frankreich und Italien, haben ihre letzten Partien in diesem Zusammenzug gewonnen. Mit diesen Erfolgen schliessen beide Top-Nationen die Serie von vier Spielen erfolgreich ab und festigen ihre Ambitionen auf den Einzug in die nächste Runde.

Die französische Nationalmannschaft, bei der Trainer Zinédine Zidane stark rotierte, bekundete gegen Belgien zunächst Mühe. Die «Roten Teufel» gingen durch Dodi Lukebakio in der 35. Minute in Führung. Ein Pass von Roméo Lavia hatte die französische Defensive ausgehebelt.

Desiré DouE jubelt nach seinem Ausgleichstreffer. Bild: keystone

Die Wende für «Les Bleus» brachte die Einwechslung von Michael Olise in der 60. Minute. Der Offensivspieler von Bayern München legte den Ausgleich durch Desiré Doué (77.) und das 2:1 durch Rayan Cherki (81.) auf, bevor er in der 88. und 90.+1 Minute mit zwei Toren zum 4:1-Endstand traf. Mit nun elf Treffern in 29 Länderspielen überflügelt Olise sogar Thierry Henry. Dem derzeit verletzten Captain Kylian Mbappé war dasselbe geglückt.

Italien ohne Mühe gegen harmlose Türkei

Italien feierte im heimischen Bologna einen ungefährdeten 3:1-Sieg gegen die Türkei. Die Türken, bei denen Arda Güler und Kenan Yilmaz gesperrt fehlten, zeigten sich zwar im Ansatz bemüht, liessen aber jegliche Durchschlagskraft vermissen.

Italien feiert einen ungefährdeten Sieg. Bild: keystone

Die «Squadra Azzurra», bei der Roberto Mancini neun Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel vorgenommen hatte, ging durch einen Dropkick von Gianluca Scamacca in Führung (26.). Zwar konnte die Türkei durch Aral Simsir nach einer unfreiwilligen Vorlage von Eren Elmali ausgleichen (61.), doch Italien reagierte postwendend. Riccardo Calafiori traf per Kopf nach einer Freistossflanke von Nicolò Barella zum 2:1 (64.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Pio Esposito in der 87. Minute zum 3:1-Endstand. Für die Türkei, die nach vier Spielen punktelos bleibt, wird die Situation um den italienischen Trainer Vincenzo Montella zunehmend ungemütlich. (hkl/sda)