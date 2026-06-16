Der Name auf Haalands Trikot ist im Nationalteam etwas länger als beim Klub. Bild: keystone

Darum steht bei Erling Haaland an der WM ein (leicht) anderer Name auf dem Trikot

Statt nur «Haaland» steht beim norwegischen Stürmerstar an der WM «Braut Haaland» auf dem Trikotrücken. Das steckt dahinter.

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Ganz neu ist die Namensänderung bei Erling Haaland nicht. Bereits seit September 2025 steht beim Stürmerstar bei seinen Auftritten in der norwegischen Nationalmannschaft im Gegensatz zum Klub nicht mehr nur «Haaland», sondern «Braut Haaland» auf dem Trikot. Doch nun bei der Weltmeisterschaft, auf der ganz grossen Bühne, dürfte das erstmals auch einem breiteren Fussballpublikum auffallen.

Mit der Entscheidung überraschte er damals auch seinen Nationaltrainer Stale Solbakken, der bis zum damaligen Zusammenzug nichts davon wusste. Wobei der auch sagte: «Das ist nun mal sein Name, das ändert für mich grundsätzlich nichts.»

Der Hintergrund der Entscheidung: Haaland wollte auch die mütterliche Seite seiner Familie sichtbar machen. Braut ist der Nachname seiner Mutter, der ehemaligen norwegischen Mehrkämpferin Gry Marita Braut, während Haaland der Name seines Vaters Alf-Inge ist. In Norwegen ist es Tradition, dass die Nachnamen beider Elternteile Teil der offiziellen Identität sind. Die Familiennamen sind dabei oft auch Ausdruck regionaler Wurzeln. Bei Manchester City kam in der vergangenen Saison indes immer noch nur der Name des Vaters auf dem Leibchen.

Erling Haaland: Der Braut, der sich traut, Tore zu schiessen. Bild: IMAGO/Sportimage

Es ist nicht das erste Mal, dass Haaland in seiner Karriere den Namensschriftzug auf dem Trikot leicht anpasst. Als Jugendlicher stand bei ihm noch «Håland» auf dem Rücken – mit dem norwegischen «å». Erst als er bei Molde in der heimischen Liga sein Profidebüt gab, setzte er auf die internationale Schreibweise «Haaland». (abu)