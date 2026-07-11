Jayden Adams im WM-Spiel gegen Tschechien. Bild: www.imago-images.de

Trauer um WM-Teilnehmer: Südafrikas Jayden Adams ist tot

Eben noch spielte er an der Fussball-WM, nun ist Jayden Adams gestorben. Der südafrikanische Nationalspieler wurde nur 25 Jahre alt.

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Südafrikas Fussball wird von einer Todesnachricht erschüttert. Der 25-jährige Mittelfeldspieler Jayden Adams ist laut Medienberichten gestorben.

An der WM in Nordamerika kam er in allen drei Gruppenspielen der «Bafana Bafana» zum Einsatz. Beim Ausscheiden im Sechzehntelfinal gegen Kanada war Adams, der sein Geld bei den Mamelodi Sundowns verdiente, Ersatz.

Adams im WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko. Bild: www.imago-images.de

Näheres zu seinem Tod ist laut dem südafrikanischen Portal «Soccer Laduma» bislang nicht zu erfahren. Angehörige bestätigten den Hinschied. «Im Moment ist alles noch sehr frisch», sagte Brendine Johnson, die im Namen der Familie sprach.

«Dieser Tod hat uns alle zerrissen. Wir sind gerade erst von der Weltmeisterschaft zurückgekommen und haben dann diese Nachricht erhalten.» Erst am Donnerstag habe sie sich noch länger mit Adams unterhalten, erzählte sie weiter. «In diesem Moment fehlen mir einfach die Worte.» (ram)