sonnig33°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Trauer um WM-Teilnehmer: Südafrikas Jayden Adams ist tot

ATLANTA, GA - JUNE 18: Jayden Adams 23 of South Africa looks to pass during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group A match between Czechia and South Africa on June 18th, 2026 a ...
Jayden Adams im WM-Spiel gegen Tschechien.Bild: www.imago-images.de

Trauer um WM-Teilnehmer: Südafrikas Jayden Adams ist tot

Eben noch spielte er an der Fussball-WM, nun ist Jayden Adams gestorben. Der südafrikanische Nationalspieler wurde nur 25 Jahre alt.
11.07.2026, 14:5911.07.2026, 15:02

Südafrikas Fussball wird von einer Todesnachricht erschüttert. Der 25-jährige Mittelfeldspieler Jayden Adams ist laut Medienberichten gestorben.

An der WM in Nordamerika kam er in allen drei Gruppenspielen der «Bafana Bafana» zum Einsatz. Beim Ausscheiden im Sechzehntelfinal gegen Kanada war Adams, der sein Geld bei den Mamelodi Sundowns verdiente, Ersatz.

260612 -- MEXICO CITY, June 12, 2026 -- Jayden Adams C of South Africa competes during the group A match between Mexico and South Africa at the 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball at ...
Adams im WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko.Bild: www.imago-images.de

Näheres zu seinem Tod ist laut dem südafrikanischen Portal «Soccer Laduma» bislang nicht zu erfahren. Angehörige bestätigten den Hinschied. «Im Moment ist alles noch sehr frisch», sagte Brendine Johnson, die im Namen der Familie sprach.

«Dieser Tod hat uns alle zerrissen. Wir sind gerade erst von der Weltmeisterschaft zurückgekommen und haben dann diese Nachricht erhalten.» Erst am Donnerstag habe sie sich noch länger mit Adams unterhalten, erzählte sie weiter. «In diesem Moment fehlen mir einfach die Worte.» (ram)

Mehr von der Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 130
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Es gibt im Fussball kaum etwas Schöneres, als ehrlichen Jubel. So wie hier nach Mikel Merinos (2. v. r.) Siegtor im WM-Viertelfinal.
quelle: keystone / mark j. terrill
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Murat Yakin kontert James Cordens Bond-Bösewicht-Vergleich mit Videobotschaft
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Das Ablösesumme-Rätsel um Berns neuen «Problem-Schillerfalter»
Eine Ablösesumme zahlen für den «Problem-Schillerfalter» Rodwin Dionicio? Hat der SCB den Verstand verloren? Nein. Gewährsleute bestätigen: Der Spieler bezahlt die Ablöse aus eigener Tasche.
Die dem SCB nahestehende «Berner Zeitung» überraschte soeben mit der Schlagzeile «Für diesen Spieler zahlt der SCB dem Kantonsrivalen gar eine Ablösesumme». Es geht um den Wechsel des «Problem-Schillerfalters» Rodwin Dionicio aus einem noch bis Ende der nächsten Saison laufenden Vertrag von Biel nach Bern. Keine gute Reklame für das SCB-Management.
Zur Story