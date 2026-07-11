Natürlich geht es auch im neusten Fangesang der Argentinier um Diego Maradona und Lionel Messi. Bild: keystone

Diesen argentinischen Fan-Hit wirst du beim Nati-Viertelfinal sicher hören

Im WM-Viertelfinal trifft die Schweiz am frühen Sonntagmorgen (3 Uhr) auf Argentinien. Das Stadion in Kansas City wird fest in der Hand der Südamerikaner sein – und mit diesem Gesang wollen diese Lionel Messi und Co. nach vorne peitschen.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

«Muchaaachoos! Ahora nos volvimos a ilusionar …» Wenn es dir wie mir geht, hattest du in den letzten Wochen auch immer wieder diesen Ohrwurm von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Kopf. Damals begleitete dieser Gesang die argentinischen Fans und Spieler bis zum WM-Titel. Womit ihr darin geäusserter Wunsch in Erfüllung ging: «Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial!» (Auf Deutsch: «Jungs, wir sind wieder voller Hoffnung. Ich will den dritten Titel gewinnen, ich will Weltmeister sein!»)

Hier nochmal zur Erinnerung. Video: YouTube/olivia

Hier erfährst du alles zum damaligen Fangesang: Maradona, Messi und «englische Bastarde» – das singen die Argentinier nach Siegen

An der Weltmeisterschaft in Nordamerika haben die argentinischen Fans nun einen neuen Ohrwurm parat. Und diesen werden in der Nacht auf morgen Sonntag (3 Uhr Schweizer Zeit) auch Millionen Schweizer Fans mindestens über die Fernseh-Lautsprecher hören. Natürlich geht es auch darin um ihre beiden Fussballgötter Diego Maradona und Lionel Messi – und um die Falklandinseln, oder wie sie in Argentinien heissen: Malvinas.

Auf die Melodie des Lieds «No me arrepiento de este amor» («Ich bereue diese Liebe nicht») der 1996 im Alter von 34 Jahren bei einem Autounfall verstorbenen argentinischen Popikone Gilda singen die Argentinier über den vierten Stern, den sie am 19. Juli in New Jersey gewinnen wollen. So lautet der Text im Original und übersetzt auf Deutsch:

«Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas, por el Diego

Por la ultima de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.»

«Ich bin Fan des Nationalteams

Ich feuere sie von ganzem Herzen an

Mit Lionel haben wir den dritten Titel gewonnen

Wir wollen wieder Weltmeister werden

Und 32 Jahre später wird die ‹Scaloneta› Rache nehmen

Den Pokal, den man der Nummer 10 gestohlen hat

Den, den man uns nicht hochheben liess

Ich will den vierten Stern

Auf dem Trikot leuchten sehen

Ich bin Argentinier von der Wiege bis in den Sarg

Für die Malvinas, für Diego

Für Leos letzte WM

Argentinien, ich will dich als Doppel-Weltmeister sehen.»



Das Musikvideo zu «La Cuarta Estrella». Video: YouTube/PALMITO

Nach dem dritten Weltmeistertitel der Argentinier soll also gleich noch der vierte her. Damit soll das Team von Trainer Lionel Scaloni, der Argentinien an der Weltmeisterschaft sowie an zwei Copa Americas zum Titel geführt hat und wegen dessen das Nationalteam nun den Spitznamen «Scaloneta» trägt, sich auch für die WM von 1994 rächen. Damals wurde Diego Maradona während des Turniers des Dopings überführt, die damalige Nummer 10 der Argentinier sah sich als Opfer einer Verschwörung – und mit ihm natürlich auch sein gesamtes Heimatland.

So wie Maradona und natürlich auch Messi sind auch die «Islas Malvinas» ein wiederkehrendes Sujet bei den Fangesängen der Argentinier. Die Inselgruppe im Südatlantik wurde im April 1982 von der argentinischen Militärjunta besetzt, woraufhin ein Krieg gegen Grossbritannien ausbrach, den dieses nach zwei Monaten aber für beendet erklärte. Im Jahr darauf kehrte Argentinien zur Demokratie zurück. Die Falklandinseln gehören weiterhin zum britischen Hoheitsgebiet, wobei der Konflikt nach wie vor ungelöst ist. Viele Argentinierinnen und Argentinier betrachten das Gebiet eigentlich als Teil ihres Landes.

Hier erfährst du mehr darüber: Umstrittene Gebiete, Teil II – 12 Territorialkonflikte plus 1 Bonus

Das Lied «Cuarta Estrella» entstand bereits im Januar und wurde etwa einen Monat vor WM-Beginn veröffentlicht. Seither singt die Anhängerschaft der Albiceleste dies quer durch Nordamerika. Schon beim Auftaktspiel gegen Algerien hallte der Gesang durchs Stadion in Kansas City, wo nun auch der Viertelfinal gegen die Schweiz stattfinden wird.

Nur zu gerne würden Lionel Messi und Co. auch nach diesem Spiel in der Kabine zum Fan-Hit feiern. So wie sie es nach dem Achtelfinalsieg gegen Ägypten getan haben.

Doch so schön auch dieser Ohrwurm ist: Aus Schweizer Sicht ist zu wünschen, dass der Inhalt dieses Mal nicht wahr wird.