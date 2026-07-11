Diesen argentinischen Fan-Hit wirst du beim Nati-Viertelfinal sicher hören
«Muchaaachoos! Ahora nos volvimos a ilusionar …» Wenn es dir wie mir geht, hattest du in den letzten Wochen auch immer wieder diesen Ohrwurm von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Kopf. Damals begleitete dieser Gesang die argentinischen Fans und Spieler bis zum WM-Titel. Womit ihr darin geäusserter Wunsch in Erfüllung ging: «Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial!» (Auf Deutsch: «Jungs, wir sind wieder voller Hoffnung. Ich will den dritten Titel gewinnen, ich will Weltmeister sein!»)
An der Weltmeisterschaft in Nordamerika haben die argentinischen Fans nun einen neuen Ohrwurm parat. Und diesen werden in der Nacht auf morgen Sonntag (3 Uhr Schweizer Zeit) auch Millionen Schweizer Fans mindestens über die Fernseh-Lautsprecher hören. Natürlich geht es auch darin um ihre beiden Fussballgötter Diego Maradona und Lionel Messi – und um die Falklandinseln, oder wie sie in Argentinien heissen: Malvinas.
Auf die Melodie des Lieds «No me arrepiento de este amor» («Ich bereue diese Liebe nicht») der 1996 im Alter von 34 Jahren bei einem Autounfall verstorbenen argentinischen Popikone Gilda singen die Argentinier über den vierten Stern, den sie am 19. Juli in New Jersey gewinnen wollen. So lautet der Text im Original und übersetzt auf Deutsch:
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez
Y 32 años después La Scaloneta va a vengar
La Copa que le robaron al diez
La que no nos dejaron levantar
Quiero ver la cuarta estrella
Brillar en la camiseta
Soy argento de la cuna hasta el cajón
Por Malvinas, por el Diego
Por la ultima de Leo
Argentina quiero verte bicampeón.»
Ich feuere sie von ganzem Herzen an
Mit Lionel haben wir den dritten Titel gewonnen
Wir wollen wieder Weltmeister werden
Und 32 Jahre später wird die ‹Scaloneta› Rache nehmen
Den Pokal, den man der Nummer 10 gestohlen hat
Den, den man uns nicht hochheben liess
Ich will den vierten Stern
Auf dem Trikot leuchten sehen
Ich bin Argentinier von der Wiege bis in den Sarg
Für die Malvinas, für Diego
Für Leos letzte WM
Argentinien, ich will dich als Doppel-Weltmeister sehen.»
Nach dem dritten Weltmeistertitel der Argentinier soll also gleich noch der vierte her. Damit soll das Team von Trainer Lionel Scaloni, der Argentinien an der Weltmeisterschaft sowie an zwei Copa Americas zum Titel geführt hat und wegen dessen das Nationalteam nun den Spitznamen «Scaloneta» trägt, sich auch für die WM von 1994 rächen. Damals wurde Diego Maradona während des Turniers des Dopings überführt, die damalige Nummer 10 der Argentinier sah sich als Opfer einer Verschwörung – und mit ihm natürlich auch sein gesamtes Heimatland.
So wie Maradona und natürlich auch Messi sind auch die «Islas Malvinas» ein wiederkehrendes Sujet bei den Fangesängen der Argentinier. Die Inselgruppe im Südatlantik wurde im April 1982 von der argentinischen Militärjunta besetzt, woraufhin ein Krieg gegen Grossbritannien ausbrach, den dieses nach zwei Monaten aber für beendet erklärte. Im Jahr darauf kehrte Argentinien zur Demokratie zurück. Die Falklandinseln gehören weiterhin zum britischen Hoheitsgebiet, wobei der Konflikt nach wie vor ungelöst ist. Viele Argentinierinnen und Argentinier betrachten das Gebiet eigentlich als Teil ihres Landes.
Das Lied «Cuarta Estrella» entstand bereits im Januar und wurde etwa einen Monat vor WM-Beginn veröffentlicht. Seither singt die Anhängerschaft der Albiceleste dies quer durch Nordamerika. Schon beim Auftaktspiel gegen Algerien hallte der Gesang durchs Stadion in Kansas City, wo nun auch der Viertelfinal gegen die Schweiz stattfinden wird.
Me gusta el nuevo himno para la cancha ....😎🇦🇷 pic.twitter.com/e7H5Mtp5OB— la exocet 🚀 (@pampaIIIpelis) June 19, 2026
Nur zu gerne würden Lionel Messi und Co. auch nach diesem Spiel in der Kabine zum Fan-Hit feiern. So wie sie es nach dem Achtelfinalsieg gegen Ägypten getan haben.
¡LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN SE SUBIERON AL NUEVO HIT DE ARGENTINA! Impresionante como se festejó en el vestuario argentino... "Quiero ver la cuarta estrella" 🎶— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
📹 @Argentina pic.twitter.com/yvX5BMQXgz
Doch so schön auch dieser Ohrwurm ist: Aus Schweizer Sicht ist zu wünschen, dass der Inhalt dieses Mal nicht wahr wird.
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