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WM 2026: Übles Foul sorgt für Rangelei: «Alle hörten Knochen brechen»

Canada&#039;s Ismael Kone waves to the crowd as he is stretchered off the field after an injury during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thurs ...
Ismael Kone musste vom Feld gefahren werden.Bild: keystone

«Alle hörten, wie der Knochen brach»: Übles Foul sorgt für Rangelei

Kanadas 6:0-Sieg gegen Katar wurde von einer üblen Verletzung überschattet. Der Kanadier Ismaël Koné brach sich bei einem Foul eines Gegenspieler das Bein.
19.06.2026, 04:2019.06.2026, 04:23
Kim Steinke / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die kanadische Nationalmannschaft hat mit dem 6:0-Erfolg gegen Katar ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft geholt, musste dabei jedoch einen Schockmoment verkraften. In der 51. Minute kam es zu einer unschönen Szene.

Beim Stand von 3:0 ging Kanada-Profi Ismaël Koné zu Boden, der Unterschenkel des 24-Jährigen wies nach einem Foul seines Gegenspielers Assim Madibo eine deutliche Fehlstellung auf. Über die Aussenmikrofone waren von Spielern die Worte «sein Bein ist gebrochen» zu hören, Trainer Jesse Marsch bestätigte nach der Partie: «Jeder konnte hören, wie der Knochen brach.»

Nichts für schwache Nerven:

Madibo's reaction after seeing Ismael Kone's injury
by u/977x in soccer

Koné selbst hielt sich beim Anblick seines linken Beines fassungslos die Hand vor den Mund, seine Mitspieler schirmten ihn ab. Madibo, dem der Schreck anzusehen war, musste mit Rot vom Platz. Mehrere kanadische Spieler bedrängten die Katarer – auch nach dem Spiel kam es zu einer Rangelei, die wahrscheinlich auch mit diesem Foul zu tun hatte.

Canada and Qatar players and staff scuffle after the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Timothy Matwey/The Canadian Press ...
Nach dem Spiel kommt es zu einer Rangelei.Bild: keystone

Als Koné auf einer Trage an der Seitenlinie entlang abtransportiert wurde, erhob er sich noch einmal und winkte in Richtung der Fans. Das Publikum applaudierte für den 24-Jährigen, der im Team von Marsch gesetzt ist. Mitspieler Nathan Saliba präsentierte Konés Trikot nach seinem Tor zum 4:0:

Canada&#039;s Nathan Saliba holds up the jersey of injured teammate Ismael Kone after scoring his side&#039;s fourth goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British ...
Bild: keystone

Katar-Profi Madibo wurde von den Zuschauern lautstark ausgepfiffen. Es war bereits die zweite Rote Karte, die der WM-Gastgeber von 2022 in dieser Begegnung sah. In der ersten Halbzeit hatte Homem Ahmed (33. Minute) wegen einer Notbremse Rot gesehen. Die Regie zeigte während der längeren Unterbrechung zunächst keine Wiederholung von Madibos Foul gegen Koné.

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