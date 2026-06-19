Ismael Kone musste vom Feld gefahren werden. Bild: keystone

«Alle hörten, wie der Knochen brach»: Übles Foul sorgt für Rangelei

Kanadas 6:0-Sieg gegen Katar wurde von einer üblen Verletzung überschattet. Der Kanadier Ismaël Koné brach sich bei einem Foul eines Gegenspieler das Bein.

Kim Steinke / t-online

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Die kanadische Nationalmannschaft hat mit dem 6:0-Erfolg gegen Katar ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft geholt, musste dabei jedoch einen Schockmoment verkraften. In der 51. Minute kam es zu einer unschönen Szene.

Beim Stand von 3:0 ging Kanada-Profi Ismaël Koné zu Boden, der Unterschenkel des 24-Jährigen wies nach einem Foul seines Gegenspielers Assim Madibo eine deutliche Fehlstellung auf. Über die Aussenmikrofone waren von Spielern die Worte «sein Bein ist gebrochen» zu hören, Trainer Jesse Marsch bestätigte nach der Partie: «Jeder konnte hören, wie der Knochen brach.»

Koné selbst hielt sich beim Anblick seines linken Beines fassungslos die Hand vor den Mund, seine Mitspieler schirmten ihn ab. Madibo, dem der Schreck anzusehen war, musste mit Rot vom Platz. Mehrere kanadische Spieler bedrängten die Katarer – auch nach dem Spiel kam es zu einer Rangelei, die wahrscheinlich auch mit diesem Foul zu tun hatte.

Nach dem Spiel kommt es zu einer Rangelei. Bild: keystone

Als Koné auf einer Trage an der Seitenlinie entlang abtransportiert wurde, erhob er sich noch einmal und winkte in Richtung der Fans. Das Publikum applaudierte für den 24-Jährigen, der im Team von Marsch gesetzt ist. Mitspieler Nathan Saliba präsentierte Konés Trikot nach seinem Tor zum 4:0:

Bild: keystone

Katar-Profi Madibo wurde von den Zuschauern lautstark ausgepfiffen. Es war bereits die zweite Rote Karte, die der WM-Gastgeber von 2022 in dieser Begegnung sah. In der ersten Halbzeit hatte Homem Ahmed (33. Minute) wegen einer Notbremse Rot gesehen. Die Regie zeigte während der längeren Unterbrechung zunächst keine Wiederholung von Madibos Foul gegen Koné.