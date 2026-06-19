Grosse Freude bei den Fans: WM-Gastgeber Mexiko steht als erster Sechzehntelfinalist fest. Bild: keystone

WM-Gastgeber Mexiko ist Gruppensieger – Südkorea verliert nach Goaliefehler

Mexiko gewinnt das zweite Gruppenspiel gegen Südkorea 1:0 und steht damit als erste Mannschaft bereits fix in der K.o.-Phase der WM.

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Es war eine bizarre Szene, die zum entscheidenden Treffer im Spiel zwischen Mexiko und Südkorea – den beiden Siegern des ersten Spieltages der WM – führte. Kim Seung-Gyu hielt den Ball nach einem Angriff Mexikos schon in den Händen, als ihm Teamkollege Lee Gi-Hyuk im Weg stand. Dem Goalie rutschte daraufhin der Ball aus den Händen und Luis Romo stand zum Pech Südkoreas bereit, um aus rund 12 Metern zum 1:0 einzuschieben.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, die von langen Ballbesitz-Phasen beider Teams geprägt war, blieb dieser Treffer zum 1:0 in der 50. Minute das einzige Goal der Partie. Südkorea versuchte mit Wechseln und mehr Ballbesitz zwar, den Ausgleich zu erzielen – doch dieser wollte der Mannschaft von Trainer Hong Myung-Bo nicht gelingen.

Auch nicht, als Cho Gue-Sung in der 87. Minute aus kurzer Distanz in Richtung Tor köpfte. Goalie José Rangel klärte auf der Linie und hielt auch im Nachschuss die Null und den Sieg fest.

Damit steht Mexiko, das Land, das 2022 noch in der Vorrunde der WM ausschied, bereits vorzeitig in der K.o.-Phase des Turniers. Dies, weil Tschechien und Südafrika sich wenige Stunden vor dem Match des Co-Gastgebers mit einem Unentschieden trennten und nach Niederlagen im ersten Gruppenspiel jeweils nur einen Punkt auf dem Konto haben.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Einzig Südkorea könnte mit einem Sieg – bei einer gleichzeitigen Niederlage von Mexiko – am letzten Spieltag der Vorrunde noch auf dieselbe Anzahl Punkte kommen. Aber: Weil im Falle von Punktegleichheit die Direktbegegnung vor der Tordifferenz zählt, ist der Gruppensieg Mexikos bereits fix.

In der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit trifft Mexiko im Rahmen des letzten Gruppenspiels noch auf Tschechien, während Südkorea zeitgleich gegen Südafrika antritt.

Mexiko - Südkorea 1:0 (0:0)

Zapopan. 45'522 Zuschauer. SR Tejera.

Tore: 50. Romo 1:0.

Mexiko: Rangel; Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo; Gutiérrez (71. Pineda), Lira, Romo (71. Vargas); Alvarado (80. Reyes), Jiménez (80. Giménez), Quiñones (84. Huerta).

Südkorea: Kim Seung-Gyu; Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk; Kim Moon-Hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-Woo (71. Yang Hyun-Jun); Lee Kang-In, Lee Jae-Sung (57. Hwang Hee-Chan); Son Heung-Min (57. Oh Hyeon-Gyu).

Verwarnungen: 4. Lee Kang-In. 58. Paik Seung-Ho. (nih/sda)