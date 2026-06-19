klar17°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Mexiko schlägt Südkorea nach Goaliefehler und ist in K.o.-Phase

Mexican fans react following the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) South Korea M ...
Grosse Freude bei den Fans: WM-Gastgeber Mexiko steht als erster Sechzehntelfinalist fest.Bild: keystone

WM-Gastgeber Mexiko ist Gruppensieger – Südkorea verliert nach Goaliefehler

Mexiko gewinnt das zweite Gruppenspiel gegen Südkorea 1:0 und steht damit als erste Mannschaft bereits fix in der K.o.-Phase der WM.
19.06.2026, 05:2519.06.2026, 05:25

Es war eine bizarre Szene, die zum entscheidenden Treffer im Spiel zwischen Mexiko und Südkorea – den beiden Siegern des ersten Spieltages der WM – führte. Kim Seung-Gyu hielt den Ball nach einem Angriff Mexikos schon in den Händen, als ihm Teamkollege Lee Gi-Hyuk im Weg stand. Dem Goalie rutschte daraufhin der Ball aus den Händen und Luis Romo stand zum Pech Südkoreas bereit, um aus rund 12 Metern zum 1:0 einzuschieben.

Das einzige Tor des Spiels.Video: SRF

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, die von langen Ballbesitz-Phasen beider Teams geprägt war, blieb dieser Treffer zum 1:0 in der 50. Minute das einzige Goal der Partie. Südkorea versuchte mit Wechseln und mehr Ballbesitz zwar, den Ausgleich zu erzielen – doch dieser wollte der Mannschaft von Trainer Hong Myung-Bo nicht gelingen.

Auch nicht, als Cho Gue-Sung in der 87. Minute aus kurzer Distanz in Richtung Tor köpfte. Goalie José Rangel klärte auf der Linie und hielt auch im Nachschuss die Null und den Sieg fest.

Damit steht Mexiko, das Land, das 2022 noch in der Vorrunde der WM ausschied, bereits vorzeitig in der K.o.-Phase des Turniers. Dies, weil Tschechien und Südafrika sich wenige Stunden vor dem Match des Co-Gastgebers mit einem Unentschieden trennten und nach Niederlagen im ersten Gruppenspiel jeweils nur einen Punkt auf dem Konto haben.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Einzig Südkorea könnte mit einem Sieg – bei einer gleichzeitigen Niederlage von Mexiko – am letzten Spieltag der Vorrunde noch auf dieselbe Anzahl Punkte kommen. Aber: Weil im Falle von Punktegleichheit die Direktbegegnung vor der Tordifferenz zählt, ist der Gruppensieg Mexikos bereits fix.

In der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit trifft Mexiko im Rahmen des letzten Gruppenspiels noch auf Tschechien, während Südkorea zeitgleich gegen Südafrika antritt.

Mexiko - Südkorea 1:0 (0:0)
Zapopan. 45'522 Zuschauer. SR Tejera.
Tore: 50. Romo 1:0.
Mexiko: Rangel; Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo; Gutiérrez (71. Pineda), Lira, Romo (71. Vargas); Alvarado (80. Reyes), Jiménez (80. Giménez), Quiñones (84. Huerta).
Südkorea: Kim Seung-Gyu; Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk; Kim Moon-Hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-Woo (71. Yang Hyun-Jun); Lee Kang-In, Lee Jae-Sung (57. Hwang Hee-Chan); Son Heung-Min (57. Oh Hyeon-Gyu).
Verwarnungen: 4. Lee Kang-In. 58. Paik Seung-Ho. (nih/sda)

«Es wurde viel geschrieben»: Granit Xhaka sendet bei Torjubel Nachricht an seine Kritiker
Mehr zur WM 2026:
Überwältigter Matchwinner Manzambi: «Heute kann ich sicher nicht schlafen»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 52
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

In und um Boston gehören alle zur schottischen «Tartan Army» – so auch diese Ente.
quelle: keystone / greg m. cooper
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» ⚽️
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Alle hörten, wie der Knochen brach»: Übles Foul sorgt für Rangelei
Kanadas 6:0-Sieg gegen Katar wurde von einer üblen Verletzung überschattet. Der Kanadier Ismaël Koné brach sich bei einem Foul eines Gegenspieler das Bein.
Die kanadische Nationalmannschaft hat mit dem 6:0-Erfolg gegen Katar ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft geholt, musste dabei jedoch einen Schockmoment verkraften. In der 51. Minute kam es zu einer unschönen Szene.
Zur Story