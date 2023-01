Nedra ist Nationalspieler der Karibikinsel Martinique, bestritt über 20 Länderspiele. Darunter stand er 2017 auch beim Gold Cup, dem Pendant zur Europameisterschaft in Nord- und Mittelamerika, auf dem Platz. Ein Statement des Spielers oder eines Vertreters gibt es bisher nicht. (ram/t-online)

«Ohne den Grad seiner Beteiligung zu kennen, haben wir erfahren, dass einer unserer Spieler in Roissy wegen Drogenschmuggels festgenommen wurde», teilte Nedras Klub Aiglon du Lamentin mit. Der Verein ergänzte: «Wir sollten mehr denn je zusammenarbeiten, um unsere Bildungsarbeit durch den Sport fortzusetzen, (...) um unsere Jugendlichen zu schützen und sie vor den Risiken, Folgen und Fehlentwicklungen in diesem Milieu zu warnen.»

Das Pärchen sei einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Nedra befinde sich nun in Untersuchungshaft. Seine Lebensgefährtin sei unter richterlicher Aufsicht vorläufig freigelassen worden. Noch ist nicht bekannt, wann es eine Entscheidung im Fall Nedra gibt.

Nedra 2017 am Gold Cup gegen die USA. Bild: imago sportfotodienst

Die französische Polizei hat den 29 Jahre alten Nedra am Pariser Flughafen Charles de Gaulle festgenommen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin wurde der Mann aus Martinique offenbar dabei erwischt, wie er über 100 Kilogramm Kokain in mehreren Koffern transportierte. Das berichten die Nachrichtenagentur AFP und die Zeitung «Le Parisien».

