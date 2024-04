Vor seiner Anstellung beim FCZ trainierte Moniz Slaven Belupo in Kroatien. Bild: www.imago-images.de

«Neue Impulse»: FC Zürich wechselt seine Interimstrainer aus

Der FC Zürich reagiert auf den Rückschlag im Rennen um die Europacup-Plätze am Sonntag mit dem 0:1 gegen St. Gallen mit einer weiteren personellen Veränderung auf dem Trainerposten.

Für die bisherigen ad interim eingesetzten Co-Trainer Murat Ural und Umberto Romano steigt Ricardo Moniz vom U21-Coach zum Cheftrainer der 1. Mannschaft auf, wie der FC Zürich mitteilt. Der 59-jährige Niederländer war als Ausbildner schon bei diversen Klubs angestellt, auch als Trainer hat er viel internationale Erfahrung, unter anderem in Salzburg, bei PSV Eindhoven oder Ferencvaros Budapest. Er wird vom ehemaligen Schweizer Nationalstürmer Johan Vonlanthen assistiert. Wie seine Vorgänger wird er als Interimstrainer fungieren, also im Normalfall bis Ende Saison.

Murat Ural steht nicht mehr an der Seitenlinie beim FCZ. Bild: keystone

Der Auftrag an Moniz ist klar: Er soll in der in knapp zwei Wochen beginnenden und fünf Runden dauernden Meisterrunde den Abwärtstrend der letzten Wochen stoppen, wie es in der Medienmitteilung des FC Zürich heisst. Das Ziel ist das Erreichen eines Europacup-Platzes. Dafür muss der FCZ Platz 4 erreichen, unter Umständen reicht auch der 5. Platz. Derzeit sind die Zürcher im 6. Rang klassiert.

Ural und Romano hatten Mitte Februar das Traineramt von Bo Henriksen übernommen, nachdem dieser nach Mainz gewechselt hatte. (dab/sda)