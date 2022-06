Die letzte Partie gewannen sie: Die Schweizer Nati feiert den Sieg über Portugal vor einer Woche. Bild: keystone

So gross sind die Schweizer Chancen auf den WM-Titel (Spoiler: Sie sind eher klein)

In fünf Monaten beginnt die Fussball-WM 2022 in Katar. Die Schweizer Nati trifft in der Vorrunde auf Brasilien, Serbien und Kamerun – und reist gemäss Statistikern nur mit geringen Aussichten in die Wüste, den WM-Pokal nach Hause mitzunehmen.

Im Normalfall wären wir jetzt im WM-Fieber. Doch «normal» fällt aus, weil die Fussball-Weltmeisterschaften in diesem Jahr in Katar stattfinden. Um der Sommerhitze auf der arabischen Halbinsel zu entfliehen, wurde das Turnier in die Adventszeit verlegt. Wobei die derzeit 43 Grad in Doha auch keinen wahnsinnigen Unterschied mehr darstellen zu den 37 Grad am Sonntag in der Schweiz …

Die fünf Monate, die es bis zum Eröffnungsspiel am 21. November noch dauert, nutzen die Nationaltrainer für den Feinschliff. Murat Yakin wird die Arbeit mit dem Schweizer Team nicht ausgehen, wie die Spiele der Nations League zuletzt zeigten: Die Schweiz schlug zwar Portugal, verlor die drei Partien zuvor aber alle.

Die Chancen der Schweiz, die WM zu gewinnen, werden aber auch bei perfekter Vorbereitung bloss gering sein. Derzeit gibt das Portal «The Analyst» der Schweiz eine Chance von exakt 1 Prozent. Es hat ein Prognosemodell erstellt und den Turnierverlauf tausendfach simuliert.

Wen nimmt er alles mit? Den Grossteil seines WM-Kaders hat Murat Yakin im Kopf. Bild: keystone

Frankreich und Brasilien vorne

Die Schweiz liegt mit diesem Wert immerhin auf Rang 14. Das heisst: 18 anderen Nationen traut das Modell den Titel noch weniger zu, darunter auch den beiden Gruppengegnern Serbien (0,24 %) und Kamerun (0,0 %).

Der dritte Vorrundengegner der Schweiz hingegen hat wesentlich bessere Aussichten, den goldenen Pokal kurz vor Heiligabend in den Himmel zu stemmen. Brasilien hat den Statistikern zufolge eine Titelchance von 15,73 Prozent.

Nur ein Nationalteam hat eine noch bessere Aussicht auf den WM-Titel: Frankreich. Der Titelverteidiger besitzt eine Chance von 17,93 Prozent, um zum dritten Mal nach 1998 und 2018 Fussball-Weltmeister zu werden.

Weil Zinédine Zidane zwei Mal traf, schlug Frankreich 1998 im WM-Final Brasilien. Bild: imago

Dass der Supercomputer der «Equipe Tricolore» gegenüber Brasilien den Vorzug gebe, liegt unter anderem am vergleichsweise schwereren Programm der «Seleçao». Denn im Viertelfinal könnte es für Brasilien zum Duell mit Deutschland (7,21 %) oder Spanien (11,53 %) kommen, beide Mannschaften zählen gemäss dem Modell zu den sechs Teams mit den grössten Titelchancen.

Wer wird Weltmeister?

Wie sieht deine Einschätzung aus? Wer holt in Katar den WM-Pokal und was traust du der Schweizer Mannschaft zu?

