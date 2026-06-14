Tijjani Reijnders steht vor seinem ersten WM-Spiel. Bild: keystone

Der WM-Star, der im Alter von 19 noch bei Aldi gearbeitet hat

Am Sonntag wird der niederländische Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders mit ziemlicher Sicherheit sein erstes WM-Spiel bestreiten. Sein Aufstieg gleicht einem Fussballmärchen.

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Tijjani Reijnders ist 27 Jahre alt, hat einen Marktwert von 50 Millionen Euro und steht bei Manchester City unter Vertrag. Dass es einmal so weit kommen würde, war aber alles andere als absehbar. Noch mit 19 Jahren arbeitete der Niederländer im Aldi an der Kasse und eine Profikarriere schien weit weg.

Während andere Fussballer in diesem Alter bereits grosse Stars sind, war Reijnders damals noch sehr weit entfernt von einem Profivertrag. Bei The Players' Tribune schreibt der Mittelfeldspieler, dass seine Mutter ihm sagte, er müsse sich einen Job suchen, und für ihn ein Bewerbungsformular bei Aldi ausfüllte. «Ich tat mein Bestes, um die Stelle nicht zu bekommen», gesteht Reijnders, aber rasch kam der Anruf vom Filialleiter, der ihn einstellte.

Währenddessen stand Reijnders auch bei PEC Zwolle unter Vertrag, wurde aber in den ersten drei Partien der U19-Mannschaft nicht eingesetzt. Als sein Vater Martin Reijnders, der früher selbst Profifussballer war, ein Training beobachtete, sagte er seinem Sohn: «Ich würde dich auch nicht aufstellen. Wenn du so weitertrainierst, kannst du in der vierten Liga für meine Mannschaft spielen.» Dies schien dem Youngster die Augen zu öffnen und er fing an, doppelt so hart zu trainieren.

Und das zeigte Wirkung: Im Sommer 2017 war AZ Alkmaar dann an Reijnders interessiert. Es gab aber kurz vor der Vertragsunterzeichnung ein Problem: «Ich wurde zu einem ihrer Spiele eingeladen, um den Vertrag zu unterschreiben, aber ich hatte eine Schicht bei Aldi und konnte niemanden finden, der für mich einspringen konnte.» Reijnders rief seinen Chef an und sagte ihm, dass er kündigen müsse, da er einen neuen Job gefunden habe.

Auch bei Alkmaar lief es für Reijnders zunächst nicht nach Plan, aber nach einer Leihe zu RKC Waalwijk etablierte sich der Niederländer. Im Sommer 2023 folgte dann der Wechsel zum ersten Topteam: Er unterschrieb bei der AC Milan einen Vertrag. Kurze Zeit später folgte das nächste Highlight: Erstmals wurde Reijnders für die Nationalmannschaft aufgeboten und schaffte es im Sommer 2024 in das EM-Kader. Und nicht nur das: An der Europameisterschaft in Deutschland stand er in jedem Spiel in der Startformation.

Reijnders spielte vor zwei Jahren eine starke WM. Bild: www.imago-images.de

Im letzten Sommer folgte dann der nächste Schritt und Reijnders zog es in die Premier League zu Manchester City. In der ersten Saison bei den Skyblues wurde er wettbewerbsübergreifend 47 Mal eingesetzt.

Am heutigen Sonntag wird Reijnders mit ziemlicher Sicherheit im AT&T Stadium auf dem Platz stehen, wenn an der Weltmeisterschaft die Niederlande zum Auftakt auf Japan treffen werden. Die Krönung eines kuriosen Fussballmärchens. (riz)