Die Kollegen feiern Perr Schuurs. Bild: www.imago-images.de

Fussballer fehlte über 1000 Tage verletzt – dann kommt er rein und trifft gleich

Im Oktober 2023 stand Perr Schuurs das letzte Mal bei einem Fussballspiel auf dem Rasen. Fast drei Jahre lang musste er pausieren – bis Samstag.

Benjamin Zurmühl / t-online

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Den 29. August 2026 wird Perr Schuurs wohl nie vergessen. Nach 1043 Tagen Zwangspause feierte der Niederländer sein Comeback. Ein Kreuzbandriss und langwierige Knieprobleme zwangen Schuurs zu einer solch langen Pause. Im Oktober 2023 stand er letztmals auf dem Rasen, damals im Trikot des italienischen Erstligisten Torino. Inzwischen steht Schuurs beim NEC Nijmegen unter Vertrag.

Am Samstag dann entschied sich Trainer Dick Schreuder, Schuurs in der Schlussphase beim Stand von 2:1 für sein Team im Spiel bei PEC Zwolle einzuwechseln. Wenige Minuten später köpfte der Verteidiger eine Ecke ins Tor. Ein sichtlich emotionaler Moment für den Innenverteidiger. Schuurs setzte voller Freude zum Sprint an, rannte durch die gegnerische Hälfte vor den Fanblock der Nijmegen-Fans. Auf der Tribüne brachen Teile seiner Familie in Tränen aus.

«Es hätte schöner nicht sein können»

Schuurs' Tor sollte auch der Schlusspunkt der Partie in Zwolle sein, Nijmegen siegte mit 3:1. Nach dem Spiel sagte der Mann des Abends beim TV-Sender NOS: «Ich habe keine Worte dafür. Es hätte schöner nicht sein können.» An die Gefühle in seinem Körper nach dem Tor hat er noch genaue Erinnerungen. «Ich bin einfach in alle Richtungen losgerannt. Da sind Emotionen der letzten drei Jahre in mir gewesen», so Schuurs.

Mehrere Rückschläge und Operationen musste er in den vergangenen Jahren hinnehmen. «Ich hatte so viele Rückschläge – inklusive medizinischer Fehler. Es war hart, damit klarzukommen.»

Auch an ein Karriereende habe er gedacht, weil der stetige Kampf wenig Freude bereitet habe. Doch er blieb dran. «Kein einziger Doktor hat mir gesagt, dass es nicht wieder gut wird. Das hat mir Hoffnung gegeben.» Hoffnung, die Perr Schuurs durch diese Jahre getragen hat. Jetzt ist sein Ziel klar: weitere Einsätze mit Nijmegen – und vielleicht auch ein paar weitere Tore.