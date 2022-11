«Ich bin stolz. Für mich ging mit dem ersten WM-Tor ein Traum in Erfüllung.



Ein Kompliment an die Mannschaft, wir haben eine sehr reife Leistung gezeigt. Wir kontrollierten das Spiel zunächst, machten dann einige Fehler. Wir konnten nach der Pause sofort umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind froh, dass uns der Start ins Turnier gelungen ist.»