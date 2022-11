Hoeness blickt voraus: «Diese WM wird dem Fussball auf jeden Fall schaden»

Die DFB-Profis hatten sich beim Mannschaftsfoto vor dem 1:2 gegen Japan am Mittwoch unmittelbar vor dem Anpfiff als Reaktion auf das Verbot der «One Love»-Kapitänsbinde demonstrativ die Hand vor den Mund gehalten.

Hoeness hätte sich von der DFB-Spitze mehr Entschlossenheit gewünscht. «Sie hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, mit der Ankündigung konsequent zu sein, das Thema konsequent durchzuziehen. Und das haben sie am Ende nicht gemacht», bemängelte er.

Die FIFA hatte bei der Weltmeisterschaft in Katar die «One Love»-Kapitänsbinde von Nationaltorwart Manuel Neuer und sechs weiteren europäischen Mannschaftskapitänen verboten. Neuer trug stattdessen gegen Japan die von der FIFA vorgegebene «No Discrimination»-Binde, die gegen Diskriminierung jeder Art stehen soll. Der Weltverband hatte sportliche Sanktionen angedroht für den Fall, dass die mehrfarbige «One Love»-Kapitänsbinde bei den WM-Spielen doch getragen wird.

Uli Hoeness hat dem Deutschen Fussball-Bund in der Auseinandersetzung mit der Fifa fehlenden Mut vorgeworfen. «Sie haben nicht den Mut gehabt, der Fifa die Stirn zu zeigen. Das wäre dringend notwendig gewesen, denn für mich ist Gianni Infantino eine grosse Katastrophe für den Weltfussball», sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern «RTL Direkt» und dem «RTL Nachtjournal spezial». «Es sei eine wunderbare Chance gewesen, ihm zu zeigen: Bis hierher und nicht weiter», sagte Hoeness. Diese habe der DFB leider vertan.

Diese 7 Nachhaltigkeits-Sünden nerven uns am meisten – wie sieht es bei dir aus?

Fan will Alk im Feldstecher hinein schmuggeln +++ Otte sah Japan-Sensation kommen

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeness hat den WM-Auftritt der deutschen Nationalelf kritisiert. Zudem ging er die Spitze des DFB an.

Uli Hoeness hat eine klare Meinung zur WM in Katar.

Uli Hoeness hat eine klare Meinung zur WM in Katar. Bild: EPA/EPA

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die höchsten Siege an Fussball-Weltmeisterschaften

Weil man nie genug Fernseher haben kann: der Black Friday in 13 verstörenden Szenen

Macron will mit Putin Kontakt aufnehmen ++ 80 Prozent Kiews ohne Strom und Wasser

«Inakzeptable Methoden»: Dänemark zieht FIFA-Austritt in Betracht

Bevor die Schweiz am Donnerstag ganz offiziell in die WM in Katar startet, gibt es eine wichtige Frage zu beantworten: Welcher von Murat Yakins Nati-Spielern bist du?