Vladimir Petkovic nach der Niederlage gegen die Schweiz. Bild: keystone

Nach der Niederlage gegen die Schweiz: Algerien entlässt wohl Vladimir Petkovic

Vladimir Petkovic ist wohl nicht mehr länger Trainer der algerischen Nationalmannschaft. Nach der Niederlage gegen die Schweiz muss der 62-Jährige gemäss Medienberichten seinen Platz räumen.

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Nach der Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen die Schweizer Nationalmannschaft wird der algerische Nationaltrainer Vladimir Petkovic wohl entlassen. Dies berichtet am Samstagmorgen der in der Regel gut informierte französische Journalist Romain Molina. Dieser hatte bereits die Entlassung des tunesischen Nationaltrainers Sabri Lamouchi als erster verkündet. Vom algerischen Verband wurde die Entlassung bisher nicht bestätigt.

Petkovic stand seit zwei Jahren bei Algerien an der Seitenlinie und verlängerte erst kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft seinen Vertrag für zwei weitere Jahre bis 2028. Gemäss Molina muss der algerische Verband wahrscheinlich eine hohe Abfindung bezahlen.

Kurz vor der WM verlängerte Petkovic seinen Vertrag. Bild: keystone

Die Weltmeisterschaft verlief für das algerische Team nicht wirklich zufriedenstellend. Einzig das Gruppenspiel gegen Jordanien konnte knapp gewonnen werden. Als einer der besten Gruppendritten konnte sich der Vertreter Nordafrikas doch noch für den Sechzehntelfinal qualifizieren und traf dann auf die Schweiz.



Für Petkovic war dies ein sehr besonderes Spiel. Von 2014 bis 2021 war der 62-jährige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und führte die Nati zu zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft. Mit 78 Spielen als Schweizer Nationaltrainer stellte er einen Rekord auf. Nach der erfolgreichen EM 2021 wechselte Petkovic zu Girondins Bordeaux, wurde aber nach 25 Partien entlassen.

Auch als Klubtrainer hinterliess Petkovic in der Schweiz seine Spuren und trainierte unter anderem Sion, Lugano, Bellinzona und die Berner Young Boys. (riz)