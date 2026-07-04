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Vozinha lässt Messi verzweifeln – WM-Märchen endet spektakulär

epaselect epa13084692 Lionel Messi of Argentina reacts in front of goalkeeper Vozinha of Cape Verde during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, USA, 03 Jul ...
Ein vor der WM völlig unbekannter Goalie und der wohl beste Fussballer der Geschichte: Vozinha und Lionel Messi (r.).Bild: keystone

Vozinha trickst und lässt Messi verzweifeln – der WM-Held verabschiedet sich spektakulär

Kap-Verde-Goalie Vozinha wurde durch seine Leistungen an der Fussball-WM weltbekannt. Zum Abschluss ist für ihn noch ein Traum in Erfüllung gegangen: ein Duell mit Lionel Messi. Und der 40-jährige Goalie sorgte dabei für Spektakel.
04.07.2026, 03:1404.07.2026, 03:17
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Er ist eine der grossen Geschichten dieser WM: Kap Verdes Goalie Vozinha. Mit sieben Paraden zum Auftakt liess er Spanien verzweifeln und sicherte seinem Land den ersten Punkt im ersten Spiel an einer Weltmeisterschaft. Er wurde zum Helden in seiner Heimat – und eigentlich weltweit. Auf den Kapverdischen Inseln sowie bei den Spielen in den USA bejubelten ihn die Fans und skandierten seinen Namen. Seine Followerzahl auf Instagram stieg von 50'000 zu Beginn der WM auf über 18 Millionen.

Nun hat die Geschichte aber ein Ende: Im Sechzehntelfinal ist Kap Verde dramatisch an Argentinien gescheitert. Erst in der Verlängerung musste sich der krasse Aussenseiter 2:3 geschlagen geben. Zweimal gelang der Ausgleich, doch am Ende setzte sich die Qualität des amtierenden Weltmeisters durch.

Argentinien schrammt an Blamage vorbei – Kap Verde sorgt erneut für Riesenspektakel

Vozinha zeigte dabei aber eine weitere Glanzleistung. Bei den Gegentoren konnte man ihm höchstens beim zweiten einen Vorwurf machen. Ansonsten zeigte er dieses Mal sogar acht Paraden. Und da waren einige spektakuläre dabei. Vor allem Lionel Messi machte mehrmals Bekanntschaft mit dem 40-jährigen Wunder von den Inseln vor der Küste Afrikas. Zwar gelang dem Argentinier in der 29. Minute ein sehenswerter Treffer – danach gab es für Messi aber kein Vorbeikommen mehr an Vozinha.

Vor einigen Tagen sagte der Goalie noch, dass es ein Traum wäre, gegen Argentinien zu spielen. «Lionel Messi ist für mich der beste Fussballer der Geschichte und ich würde es wirklich lieben, gegen ihn zu spielen», so Vozinha. Dieser Traum ging im Sechzehntelfinal in Erfüllung und die «kleine Grossmutter», wie sein Spitzname auf Deutsch übersetzt lautet, konnte im Privatduell mit seinem Lieblingsspieler mindestens ein Unentschieden erreichen.

Fünf Paraden zeigte er gegen Lionel Messi. Unter anderem behielt er in einer Eins-gegen-Eins-Situation, in welcher der 38-jährige Spielmacher für gewöhnlich eiskalt ist, die Oberhand. Dann blieb er bei einem Freistoss aufmerksam: Als Vozinha noch die Mauer stellte, gab der Schiedsrichter den Ball bereits frei und wollte Messi die Unsortiertheit in Kap Verdes Defensive ausnutzen. Doch Vozinha bekam Wind davon und machte sich vom Pfosten auf den Weg in die andere Ecke, wo er gerade noch rechtzeitig ankam. Auch deshalb musste Argentinien als haushoher Favorit in die Verlängerung.

Josimar José Évora Dias, wie Vozinha bürgerlich heisst, arbeitete aber nicht nur mit seinen Paraden weiter an seinem Heldenepos. Der Goalie stellte auch seine technischen Fähigkeiten unter Beweis. Erst liess er Lautaro Martinez früh im Spiel im Strafraum ins Leere laufen. Dann brachte er einen langen Ball auch noch mit einer brillanten Annahme unter Kontrolle und jonglierte gar noch einmal damit.

Wegen Szenen wie diesen werden Fussballfans den Kap-Verde-Helden vermissen. Aber mit diesem Spiel hat Vozinha definitiv einen schönen und würdigen Abschluss für sein WM-Märchen geschrieben.

Und an alle Sportchefs, die noch einen Goalie suchen: Vozinha ist aktuell ohne Vertrag für die nächste Saison.

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