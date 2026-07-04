Vozinha trickst und lässt Messi verzweifeln – der WM-Held verabschiedet sich spektakulär
Er ist eine der grossen Geschichten dieser WM: Kap Verdes Goalie Vozinha. Mit sieben Paraden zum Auftakt liess er Spanien verzweifeln und sicherte seinem Land den ersten Punkt im ersten Spiel an einer Weltmeisterschaft. Er wurde zum Helden in seiner Heimat – und eigentlich weltweit. Auf den Kapverdischen Inseln sowie bei den Spielen in den USA bejubelten ihn die Fans und skandierten seinen Namen. Seine Followerzahl auf Instagram stieg von 50'000 zu Beginn der WM auf über 18 Millionen.
Nun hat die Geschichte aber ein Ende: Im Sechzehntelfinal ist Kap Verde dramatisch an Argentinien gescheitert. Erst in der Verlängerung musste sich der krasse Aussenseiter 2:3 geschlagen geben. Zweimal gelang der Ausgleich, doch am Ende setzte sich die Qualität des amtierenden Weltmeisters durch.
Vozinha zeigte dabei aber eine weitere Glanzleistung. Bei den Gegentoren konnte man ihm höchstens beim zweiten einen Vorwurf machen. Ansonsten zeigte er dieses Mal sogar acht Paraden. Und da waren einige spektakuläre dabei. Vor allem Lionel Messi machte mehrmals Bekanntschaft mit dem 40-jährigen Wunder von den Inseln vor der Küste Afrikas. Zwar gelang dem Argentinier in der 29. Minute ein sehenswerter Treffer – danach gab es für Messi aber kein Vorbeikommen mehr an Vozinha.
PUTA QUE PARIU, VOZINHA PAROU O MESSI, que defesaçaaaa!!!!!!!!— BielConn 🇧🇷 (@bielconn) July 3, 2026
Messi não é de perder gol assim..
Vozinha merece todos os milhões de seguidores que conquistou 😭👏👏 pic.twitter.com/fTKg6QIAPa
Vor einigen Tagen sagte der Goalie noch, dass es ein Traum wäre, gegen Argentinien zu spielen. «Lionel Messi ist für mich der beste Fussballer der Geschichte und ich würde es wirklich lieben, gegen ihn zu spielen», so Vozinha. Dieser Traum ging im Sechzehntelfinal in Erfüllung und die «kleine Grossmutter», wie sein Spitzname auf Deutsch übersetzt lautet, konnte im Privatduell mit seinem Lieblingsspieler mindestens ein Unentschieden erreichen.
Fünf Paraden zeigte er gegen Lionel Messi. Unter anderem behielt er in einer Eins-gegen-Eins-Situation, in welcher der 38-jährige Spielmacher für gewöhnlich eiskalt ist, die Oberhand. Dann blieb er bei einem Freistoss aufmerksam: Als Vozinha noch die Mauer stellte, gab der Schiedsrichter den Ball bereits frei und wollte Messi die Unsortiertheit in Kap Verdes Defensive ausnutzen. Doch Vozinha bekam Wind davon und machte sich vom Pfosten auf den Weg in die andere Ecke, wo er gerade noch rechtzeitig ankam. Auch deshalb musste Argentinien als haushoher Favorit in die Verlängerung.
MAIS UMA DEFESAÇAAAA— BielConn 🇧🇷 (@bielconn) July 3, 2026
Vozinha 2X0 Messi
Não tem pra ninguém, VOZINHA é o bicho papão do Messi
Messi ainda tentou roubar na falta, esperou nem o vozinha organizar a barreira kkkkkkkk https://t.co/OCfEbxTL3X pic.twitter.com/juhUOumT1Z
Josimar José Évora Dias, wie Vozinha bürgerlich heisst, arbeitete aber nicht nur mit seinen Paraden weiter an seinem Heldenepos. Der Goalie stellte auch seine technischen Fähigkeiten unter Beweis. Erst liess er Lautaro Martinez früh im Spiel im Strafraum ins Leere laufen. Dann brachte er einen langen Ball auch noch mit einer brillanten Annahme unter Kontrolle und jonglierte gar noch einmal damit.
Wegen Szenen wie diesen werden Fussballfans den Kap-Verde-Helden vermissen. Aber mit diesem Spiel hat Vozinha definitiv einen schönen und würdigen Abschluss für sein WM-Märchen geschrieben.
que domínio de respeito do vozinha #ARGxCBV pic.twitter.com/isH1RN4GYy— Dan (@odanabreeu) July 3, 2026
Und an alle Sportchefs, die noch einen Goalie suchen: Vozinha ist aktuell ohne Vertrag für die nächste Saison.
- Wer wird nächster Schweizer Gegner? Kolumbien trifft im Sechzehntelfinal auf Ghana
- Klopp bestätigt Interesse an Deutschland-Job – und spricht über Nagelsmann
- Nach Morddrohungen: Südkoreas Nationaltrainer verlässt die Heimat
- Ägypten nach 92 Jahren wieder im WM-Achtelfinal – Australien versagt im Elfmeterschiessen