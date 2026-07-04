Luis Diaz (r.) und Kolumbien sind der nächste Gegner der Schweizer Nati. Bild: imago

Die Nati trifft im WM-Achtelfinal auf Kolumbien: Diaz und Co. bezwingen Ghana knapp

Die Schweiz trifft im WM-Achtelfinal auf Kolumbien. Die Südamerikaner setzen sich in Kansas City gegen Ghana verdient mit 1:0 durch und überstehen erst zum zweiten Mal eine K.o.-Runde an einer WM.

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2014 an der WM in Brasilien siegte Kolumbien im Achtelfinal gegen Uruguay 2:0. In Erinnerung blieb in erster Linie nicht das Resultat, sondern der Führungstreffer von James Rodriguez, der später zum Tor des Turniers gewählt wurde.

Weil es zu schön ist, um es nicht zu zeigen: James Rodriguez' Traumtor von 2014. Video: SRF

Zwölf Jahre später führte eben jener James Rodriguez, mittlerweile 34-jährig, die «Cafeteros» als Captain an. Den Weg in die nächste Runde ebnete jedoch nicht der Filigrantechniker, sondern Jhon Arias. Der 28-Jährige von Palmeiras legte den Ball nach 14 Minuten und einer Flanke von Luis Suarez entgegen der Laufrichtung von Lawrence Ati Zigi in die rechte Torecke.

Der einzige Treffer des Spiels. Video: SRF

Zigis Paraden reichen nicht

Der in St. Gallen engagierte ghanaische Goalie Zigi, der zuletzt angeschlagen gefehlt hatte, hielt sein Team im letzten Sechzehntelfinal der WM lange im Spiel. Der 29-Jährige parierte gleich mehrfach spektakulär: in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Kopfballaufsetzer von Johan Mojica; zehn Minuten nach Wiederanpfiff einen sehenswerten Schlenzer von Gustavo Puerta; nur drei Minuten später gegen den völlig frei vor ihm auftauchenden Luis Diaz von Bayern München; kurz vor dem Ende einen Kopfball von Davinson Sanchez.

Doch all die Paraden, sie nützten den Westafrikanern nichts. Weil sie gegen energisch auftretende Kolumbianer kein Mittel fanden, um in die gefährliche Zone vorzustossen. Die Südamerikaner, die selber zahlreiche Chancen vergaben, verteidigten leidenschaftlich und liessen keinen einzigen Schuss aufs eigene Tor zu. Die gefährlichste Aktion der unterlegenen Westafrikaner hatte Thomas Partey, dessen Weitschuss nach nur 56 Sekunden knapp am Tor vorbei ging.

Lawrence Ati Zigi zeigte mehrere gewohnt spektakuläre Paraden. Bild: keystone

Die schlechten Schweizer Erinnerungen

So trifft die Schweiz am Dienstag in Vancouver auf einen unangenehmen Gegner, gegen den sie noch eine Scharte auszuwetzen hat. Bereits 1994 traf die SFV-Auswahl an der WM in den USA auf Kolumbien. Zum Abschluss der Gruppenphase resultierte eine 0:2-Niederlage.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Kolumbien - Ghana 1:0 (1:0)

Kansas City. 69'045 Zuschauer. SR Turpin (FRA).

Tore: 14. Arias (Suárez) 1:0.

Kolumbien: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias (73. Quintero); Rodríguez (46. Ríos), Córdoba (8. Suárez), Díaz (90. Campaz).

Ghana: Zigi; Senaya (13. Seidu), Luckassen, Opoku, Mensah; Partey; Williams (62. Fatawu), Yirenkyi (79. Adu), Sibo (62. Owusu), Semenyo; Ayew (79. Nuamah).

Verwarnungen: 12. Arias. 49. Yirenkyi. 66. Fatawu. 76. Seidu. 78. Ríos. (nih/sda)