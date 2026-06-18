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Diese Teams können das Weiterkommen an der WM nach 2 Spielen klarmachen

Ghana&#039;s Caleb Yirenkyi (3) celebrates scoring the opening goal during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Pr ...
Caleb Yirenkyi und Ghana sind mit einem weiteren Sieg in der K.o.-Phase.Bild: keystone

Diese Nationen können das Weiterkommen schon nach zwei Spielen klarmachen

Die WM-Gruppenphase wird zu einem komplizierten Rechenspiel. Doch mehrere Teams können in der bereits in der 2. Runde für Klarheit sorgen.
18.06.2026, 14:5718.06.2026, 14:57

Wer die Vorrunde dieser Fussball-WM durchdringen will, sollte sich mit Mathematik gut auskennen. Der neue Modus des XXL-Turniers sieht vor, dass neben allen Siegern und allen Zweiten aus den zwölf Gruppen auch die besten acht Dritten weiterkommen.

Sechs Punkte sind Voraussetzung

Die Teams, die am zweiten WM-Spieltag den Sprung in die K.o.-Runde schaffen können, wollen aber nicht rechnen – und dafür so schnell wie möglich Klarheit. Notwendig für die sichere Qualifikation nach zwei Spielen ist die maximale Ausbeute von sechs Punkten.

Germany&#039;s Nico Schlotterbeck celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Curacao in Houston, Sunday, June 14, 2026. (AP Phot ...
Deutschland liess gegen Curaçao seine Muskeln spielen und ist schon beinahe weiter.Bild: keystone

Notiz am Rande: Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich vor der Tordifferenz. Nach dem direkten Vergleich und der Tordifferenz zählt die Anzahl der erzielten Tore als nächstes Kriterium. Schliesslich käme die Fair-Play-Wertung in die Wertung und als letztes Kriterium die FIFA-Weltrangliste.

Die ersten Qualifizierten …

Die Teams, die das Ticket für die Sechzehntelfinals vorzeitig lösen können, sind Mexiko, Südkorea (beide Gruppe A), Schottland (Gruppe C), USA, Australien (beide Gruppe D), Deutschland, die Elfenbeinküste (beide Gruppe E), Schweden (Gruppe F), Frankreich, Norwegen (beide Gruppe I), Argentinien, Österreich (beide Gruppe J), Kolumbien (Gruppe K) sowie England und Ghana (beide Gruppe L).

epaselect epa13033772 USA fans watch the USA vs Paraguay soccer match at a World Cup 2026 Fan Zone on the National Mall in Washington, DC, USA, 12 June 2026. The FIFA World Cup 2026 will run from 11 J ...
America first? Fans beim Public Viewing in Washington bejubeln den US-Sieg gegen Paraguay.Bild: keystone

… und die ersten Ausgeschiedenen?

In bestimmten Konstellationen ist es möglich, dass Teams mit null Punkten bereits bei einer zweiten Niederlage am zweiten Spieltag ausscheiden.

Treffen könnte es Tschechien, Südafrika (beide Gruppe A), Haiti (Gruppe C), Türkei, Paraguay (beide Gruppe D), Ecuador, Curaçao (beide Gruppe E), Tunesien (Gruppe F), Algerien, Jordanien (beide Gruppe J), Usbekistan (Gruppe K) sowie Kroatien und Panama (beide Gruppe L). (ram/sda/dpa)

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