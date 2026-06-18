Viel Liebe zwischen Mexiko und Südkorea – das steckt hinter der Fanfreundschaft
In der Nacht auf Freitag (3 Uhr Schweizer Zeit) kommt es in der WM-Gruppe A zum Duell zwischen Gastgeber Mexiko und Südkorea. Wer in Guadalajara im Duell um den Gruppensieg – beide Teams haben ihre Auftaktpartie gewonnen – eine hitzige Schlacht erwartet, liegt damit daneben. Zumindest beim Geschehen neben dem Platz.
Auf dem Rasen werden die Spieler alles geben für den Sieg. Schliesslich kann mit dem ersten Platz in der Gruppe ein etwas leichterer Weg für die K.-o.-Phase herausgespielt werden. Wenn die erste WM-Woche ein Indikator war, dann wird das Spiel auf den Tribünen und darüber hinaus aber vor allem zu einer grossen Party mit viel Liebe. Schon vom ersten WM-Spieltag an machten diverse Videos die Runde, die die besondere Beziehung zwischen mexikanischen und südkoreanischen Fans zeigten.
Der erste virale Moment dieser WM war das Video eines koreanischen Fans, der beim Auftaktspiel Mexikos gegen Südafrika (2:0) eine Fanmeile besuchte und dort wie ein Rockstar gefeiert wurde.
Que hacen los Mexicanos con un Coreano 😭😭😭😭— Jeff (@JeffFcb14) June 11, 2026
Están siendo la mejor sede de las tres pic.twitter.com/3LWKJw7Wgc
Just two Koreans lads living their best lives in Mexico. All they were doing was attending fan festival for Mexico vs RSA and next thing you know they get flung into the air, handed babys, alcohol, kiss girls, get pictures taken with…treated like absolute rock stars. 😮💨😮💨😮💨😮💨 pic.twitter.com/axgxdsJLkE— Joel Kim (@KNTFootball) June 13, 2026
In der Folge machten immer wieder neue Videos die Runde, die Mexikaner und Koreaner beim gemeinsamen Feiern zeigten. Da waren die Mexiko-Fans, die nach Koreas Sieg gegen Tschechien (2:1) «Gangnam Style» tanzten.
Mexicans dancing and singing GANGNAM STYLE with the Koreans in Mexico after South Korea's World Cup win 😭 pic.twitter.com/Of06aDWsTG— USMNT Only (@usmntonly) June 12, 2026
Da waren die Koreaner, die vor dem Eintritt ins Stadion noch eine Flasche Tequila austrinken mussten und die umstehenden Mexikaner herzlich dazu einluden.
😂 ¡JOYA DE HISTORIA ENTRE COREANOS, MEXICANOS Y EL TEQUILA! 😂— ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 12, 2026
A los aficionado 🇰🇷 ya no les dejaron pasar la botella en el primer filtro rumbo al estadio, entonces optaron por el fondo.
LO MEJOR: Terminaron invitando a los 🇲🇽 y cantando "Coreano, hermano ya eres mexicano". pic.twitter.com/YM8FxnBjhG
Da war die koreanische Frau, die drei mexikanische Fans in den Strassen wrestlen sah und sofort mitmachte.
A South Korean woman came across three men going at it in Rey Mysterio costumes in Mexico and immediately jumped on them. The most fun country at the World Cup is Mexico and it's not even a debate 😭 pic.twitter.com/xNUtS7MAXp— Wild Clips (@JCFights) June 16, 2026
Und es gab diverse weitere Videos, in denen Fans der beiden Länder gemeinsam Party machten und jede Menge Liebe austauschten.
Mexicans gathered around this Korean guy to celebrate with him after their match yesterday and started shouting BTS BTS BTS…He was the only Korean among them😂✨ pic.twitter.com/ZhdIbz8OXu— Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 12, 2026
Korean fans are having the time of their lives in Mexico. 👏😂🇲🇽🇰🇷— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 13, 2026
There's going to be hundreds of Korean-Mexican babies being born in 9 months time. 👶 pic.twitter.com/w7QexB3SX4
Mexico and South Korea fans are having fun together before facing off in just 2 days— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026
(via IG/elcheche_tj) pic.twitter.com/ieBhAtSyOs
Lo de los coreanos en Guadalajara ya se nos salió de las manos, ya no se van a querer ir de México JAJAJA pic.twitter.com/dfG5Y7o0bQ— Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 15, 2026
This Korean journalist was covering the World Cup in Mexico, and a Mexican lady walked up and kissed him on live TV 😁 pic.twitter.com/Jq3VEhj3xA— Dera II (@Neutral_OC) June 11, 2026
Doch wie kommt es, dass die beiden Länder sich derart gut mögen? Diese interkontinentale Fanfreundschaft geht zurück auf die Weltmeisterschaft 2018. Schon damals befanden sich Mexiko und Korea, gemeinsam mit Schweden und Deutschland, in der gleichen Gruppe. Mexiko schlug Deutschland und Korea, musste in der letzten Runde aber trotzdem um ein Weiterkommen zittern. Wenn Deutschland Südkorea geschlagen hätte, wäre Mexiko aufgrund der 0:3-Klatsche zum Abschluss gegen Tschechien ausgeschieden.
Aber Korea schockte Titelverteidiger Deutschland mit zwei Toren in der Nachspielzeit und sicherte so das Weiterkommen der Mexikaner.
Die Erleichterung und die Dankbarkeit der mexikanischen Fans waren so gross, dass sie in Mexiko-Stadt zur koreanischen Botschaft stürmten und Generalkonsul Han Byoung Jin auf den Schultern durch die Stadt trugen. Gleichzeitig entstand der Fangesang, der auch acht Jahre später immer noch präsent ist: «Coreano, hermano, ya eres mexicano!». Koreaner, mein Bruder, du bist jetzt Mexikaner.
Diese Bruderschaft dürfte auch heute Abend wieder zelebriert werden.