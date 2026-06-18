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WM 2026: Darum lieben sich Fans von Mexiko und Südkorea so fest

epa13031716 Soccer fans pose ahead of the FIFA World Cup 2026 Group A match between South Korea and Czechia in Guadalajara, Mexico, 11 June 2026. EPA/FRANCISCO GUASCO
Die mexikanischen Fans haben die Gäste aus Südkorea mit offenen Armen empfangen.Bild: keystone

Viel Liebe zwischen Mexiko und Südkorea – das steckt hinter der Fanfreundschaft

Die Fans von Mexiko und Südkorea verwandeln die Fussball-WM in ein Fest der gemeinsamen Liebe. Das steckt dahinter.
18.06.2026, 14:3018.06.2026, 14:30
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

In der Nacht auf Freitag (3 Uhr Schweizer Zeit) kommt es in der WM-Gruppe A zum Duell zwischen Gastgeber Mexiko und Südkorea. Wer in Guadalajara im Duell um den Gruppensieg – beide Teams haben ihre Auftaktpartie gewonnen – eine hitzige Schlacht erwartet, liegt damit daneben. Zumindest beim Geschehen neben dem Platz.

Auf dem Rasen werden die Spieler alles geben für den Sieg. Schliesslich kann mit dem ersten Platz in der Gruppe ein etwas leichterer Weg für die K.-o.-Phase herausgespielt werden. Wenn die erste WM-Woche ein Indikator war, dann wird das Spiel auf den Tribünen und darüber hinaus aber vor allem zu einer grossen Party mit viel Liebe. Schon vom ersten WM-Spieltag an machten diverse Videos die Runde, die die besondere Beziehung zwischen mexikanischen und südkoreanischen Fans zeigten.

Der erste virale Moment dieser WM war das Video eines koreanischen Fans, der beim Auftaktspiel Mexikos gegen Südafrika (2:0) eine Fanmeile besuchte und dort wie ein Rockstar gefeiert wurde.

In der Folge machten immer wieder neue Videos die Runde, die Mexikaner und Koreaner beim gemeinsamen Feiern zeigten. Da waren die Mexiko-Fans, die nach Koreas Sieg gegen Tschechien (2:1) «Gangnam Style» tanzten.

Da waren die Koreaner, die vor dem Eintritt ins Stadion noch eine Flasche Tequila austrinken mussten und die umstehenden Mexikaner herzlich dazu einluden.

Da war die koreanische Frau, die drei mexikanische Fans in den Strassen wrestlen sah und sofort mitmachte.

Und es gab diverse weitere Videos, in denen Fans der beiden Länder gemeinsam Party machten und jede Menge Liebe austauschten.

Doch wie kommt es, dass die beiden Länder sich derart gut mögen? Diese interkontinentale Fanfreundschaft geht zurück auf die Weltmeisterschaft 2018. Schon damals befanden sich Mexiko und Korea, gemeinsam mit Schweden und Deutschland, in der gleichen Gruppe. Mexiko schlug Deutschland und Korea, musste in der letzten Runde aber trotzdem um ein Weiterkommen zittern. Wenn Deutschland Südkorea geschlagen hätte, wäre Mexiko aufgrund der 0:3-Klatsche zum Abschluss gegen Tschechien ausgeschieden.

Aber Korea schockte Titelverteidiger Deutschland mit zwei Toren in der Nachspielzeit und sicherte so das Weiterkommen der Mexikaner.

Die Highlights von Südkoreas Sieg gegen Deutschland.Video: SRF

Die Erleichterung und die Dankbarkeit der mexikanischen Fans waren so gross, dass sie in Mexiko-Stadt zur koreanischen Botschaft stürmten und Generalkonsul Han Byoung Jin auf den Schultern durch die Stadt trugen. Gleichzeitig entstand der Fangesang, der auch acht Jahre später immer noch präsent ist: «Coreano, hermano, ya eres mexicano!». Koreaner, mein Bruder, du bist jetzt Mexikaner.

Video: YouTube/Guardian Football

Diese Bruderschaft dürfte auch heute Abend wieder zelebriert werden.

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Keine Sorge: Gustavo Puerta ist Eidg. dipl. Stollenprüfer und weiss genau, was er da macht.
quelle: keystone / jose mendez
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