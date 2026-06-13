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Schweizer Penalty gegen Katar irregulär: Experte hat Verdacht

Standbild vor dem 1:0 der Schweiz gegen Katar - war Freuler im Offside?
Das Standbild bei Embolos Kopfball auf Freuler.Bild: srf

Irregulär? Schiri-Experte äussert nach Schweizer Penaltytor einen Verdacht

Hätte das 1:0 der Schweiz gegen Katar gar nicht zählen dürfen? Womöglich half der Nati eine Technikpanne.
13.06.2026, 22:5114.06.2026, 00:15

Foul an Remo Freuler, Penalty für die Schweiz, 1:0 durch Breel Embolo. So wird es für immer in den Geschichtsbüchern stehen.

Zu dieser Nati-Legende schliesst Embolo mit seinem 25. Länderspieltor auf

Doch hätte das Tor gar nicht zählen dürfen? Diesen Verdacht äusserte der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer als TV-Experte im deutschen Fernsehen ZDF. «Ich hatte mit einer Abseitsstellung gerechnet», sagte er über den Angriff, der mit dem Foul endete. «Die Bilder geben den Anschein, dass der Schweizer vor dem Katari ist. Aber es ist eine versetzte Kameraperspektive», wand Kinshöfer ein.

Die Entstehung des Penaltys und Embolos Tor.Video: SRF

Dem 57-jährigen Ex-Schiedsrichter zufolge könnte die Technik ausgefallen sein, weshalb dem Spielleiter Said Martinez kein Signal gegeben werden konnte, dass Freuler beim Zuspiel auf ihn im Offside war. «Die halbautomatische Abseitserkennung ist aktiv. Es kann aber sein, dass die ausgefallen ist», mutmasste Kinhöfer. «Wenn sie aus technischen Gründen nicht funktionieren sollte, hätte die Entscheidung auf dem Feld bestand.» Und die lautete eben: Kein Abseits.

Betrachtet man die Bilder aus der bislang einzigen bekannten Kameraperspektive, kann man aber durchaus auch der Meinung sein, dass Freuler und der katarische Verteidiger sich auf gleicher Höhe befanden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin muss dies sowieso nicht kümmern. Dank dem Penalty gelang ihr die erhoffte frühe Führung gegen den Underdog der WM-Gruppe B. (ram)

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Shitty
13.06.2026 23:23registriert Juli 2020
Ohne diesen geschenkten Penalty hätte Katar gewonnen. Wad für eine Unterirdische Leistung. Wer soviele Chancen vergibt, der hat es nicht anderst verdient. So haben wir gegen Bosnien und Kanada absolut keine Chance! Das war ein Sackschwacher Auftritt!
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