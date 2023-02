Die entscheidende Szene des Spiels: Gabriel Martinelli schiesst an Leicester-Goalie Danny Ward vorbei ins Tor. Bild: keystone

Haaland bricht Rekord, City bleibt an Arsenal dran +++ Kein Sieger im Madrid-Derby

In der Premier League siegen die Titelkonkurrenten Arsenal und Manchester City. Auch in der Serie A feiert der Leader einen souveränen Sieg. In Madrid bleibt das Derby trotz zweier später Tore ohne Sieger.

Premier League

Bournemouth – Manchester City 1:4

Das Duell an der Spitze der Premier League bleibt eng. Der erste Verfolger Manchester City setzte sich in Bournemouth souverän 4:1 durch. Nach knapp 15 Minuten brachte der argentinische Stürmer Julian Alvarez sein Team in Führung, Erling Haaland und Phil Foden erhöhten bis zur Pause auf 3:0. Für Haaland war es der 27. Treffer in dieser Premier-League-Saison – damit hat er schon jetzt einen neuen Rekord für einen Profi von Manchester City für die meisten Tore in einer Saison aufgestellt. Nach der Pause traf Bournemouth zwar zweimal, doch Chris Mepham unterlief in der 51. Minute ein Eigentor zum 0:4.

Haaland trifft zum 2:0. Video: streamja

Foden erhöht kurz vor der Pause für die Gäste. Video: streamja

Bournemouth - Manchester City 1:4 (0:3).

Tore: 15. Alvarez 0:1. 29. Haaland 0:2. 45. Foden 0:3. 51. Mepham (Eigentor) 0:4. 83. Lerma 1:4.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Leicester – Arsenal 0:1

Zuvor hatte sich Arsenal in Leicester dank eines Tores von Gabriel Martinelli knapp durchgesetzt. Damit bewahren die «Gunners» den Vorsprung von zwei Punkten auf Manchester City, haben aber ein Spiel weniger auf dem Konto als die «Skyblues».

Das einzige Tor des Spiels. Video: streamja

Das Team um Granit Xhaka war in der Partie gegen Leicester City statistisch zwar klar überlegen, schaffte es jedoch kaum zwingende Chancen herauszuarbeiten. Doch auch die Gastgeber blieben viel zu harmlos und so blieb es beim Tor des Brasilianers in der 46. Minute. Bei Arsenal war ausnahmsweise nicht Martin Ödegaard Kapitän, sondern der Ukrainer Oleksandr Sintschenko. Das Zeichen von «Respekt und Liebe» kommt anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine am gestrigen Freitag.

Leicester - Arsenal 0:1 (0:0).

Tor: 46. Martinelli 0:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

West Ham – Nottingham 4:0

Nach einem schwierigen Start in die Premier-League-Saison hatte sich Aufsteiger Nottingham ab Oktober gefangen und schien endgültig wieder im englischen Oberhaus angekommen. Vor allem dank der starken Leistungen im eigenen Stadion konnte Forest um Nati-Spieler Remo Freuler etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen schaffen. Mit der 0:4-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten West Ham ist Nottingham aber nicht mehr weit von den hinteren Plätzen entfernt.

Dabei sah es lange nicht schlecht aus für die «Reds» Doch mit einem Doppelschlag zwischen der 70. und 72. Minute brachte Danny Ings die Gastgeber auf die Siegerstrasse. Declan Rice und Michail Antonio legten wenig später nach. West Ham verlässt damit die Abstiegsplätze und liegt als 16. nur noch zwei Punkte hinter dem heutigen Gegner auf dem 13. Platz.

Matchwinner Danny Ings (l.). Bild: www.imago-images.de

West Ham - Nottingham 4:0 (0:0).

Tore: 70. Ings 1:0. 72. Ings 2:0. 78. Rice 3:0. 85. Antonio 4:0.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler.

La Liga

Real Madrid – Atletico Madrid 1:1

Real Madrid verpasst es, Druck auf den grossen Rivalen und den Tabellenführer aus Barcelona zu machen. Die «Königlichen» kommen im Derby gegen Atletico nicht über ein Unentschieden hinaus. Kurzzeitig sah es gar aus, als würde Real Madrid ohne Punkt bleiben, doch der 18-jährige Alvaro Rodriguez hatte eine Antwort auf den Führungstreffer von Jose Maria Gimenez. Der Uruguayer traf in der 78. Minute zum 1:0 für Atletico, obwohl die Gäste nach dem Platzverweis gegen Angel Correa eine knappe Viertelstunde zuvor in Unterzahl spielte. Barça kann den Vorsprung auf das Team von Carlo Ancelotti am Sonntag in Almeria auf zehn Punkte ausbauen.

Der Ausgleichstreffer von Alvaro Rodriguez. Video: streamja

Serie A

Empoli – Napoli 0:2

Leader Napoli lässt auch in Empoli keine Zweifel daran aufkommen, dass der Klub seine starken Leistungen über eine gesamte Saison durchziehen kann. Die Süditaliener setzen sich in Empoli 2:0 durch und laufen ab dem Eigentor von Ardian Ismajli zu keinem Zeitpunkt Gefahr, die Führung wieder abzugeben. Bereits in der 28. Minute sorgte Victor Osimhen durch einen Abstauber für den 2:0-Endstand. Auch von der Roten Karte gegen Mario Rui in der 67. Minute liess sich Napoli gegen das Team von Nicolas Haas nicht aus der Bahn werfen.

Victor Osimhen traf bereits zum 19. Mal in dieser Serie-A-Saison. Bild: keystone

Empoli - Napoli 0:2 (0:2).

Tore: 17. Ismajli (Eigentor) 0:1. 28. Osimhen 0:2.

Bemerkungen: Empoli mit Haas (bis 76.). 67. Rote Karte gegen Mario Rui (Napoli).

