Schweizer Dortmund-Star spricht offen über Meistertitel

Seit zehn Jahren heisst der Deutsche Meister inzwischen schon Bayern München. Dass die Hoffnungen der neutralen Fans auf etwas Abwechslung im Titelrennen grösstenteils auf dem BVB ruhen, dessen ist man sich in Dortmund bewusst. Da die Borussia seit Jahren schon mit einem Spitzen-Kader daherkommt, gibt es immer wieder ein bisschen Hoffnung auf den nächsten grossen Wurf des BVB.



«Ich bin mir sicher, dass der BVB Meister wird», prophezeihte zuletzt BVB-Trainer Edin Terzic. Er wisse eben «nur noch nicht genau wann.» Ähnlich formulierte es vor der Saison BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Irgendwann werden auch die Bayern mal ein schlechtes Jahr haben, dann muss der BVB zur Stelle sein.



Hans-Joachim Watzke Bild: EPA/EPA

Mittlerweile sind 21 Spieltage der Saison absolviert und Bayern und Dortmund stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Es drängt sich daher die Frage auf: Ist das «schlechte Bayern-Jahr» schon gekommen? Eine Frage, mit der sich auch die BVB-Profis beschäftigen, wie der Schweizer Goalie Gregor Kobel nun im «Sky»-Interview gestand.



BVB-Stars nehmen Kampf um die Meisterschaft an



«Im November nach dem Spiel gegen Gladbach sah es nicht so rosig aus», erinnert sich Kobel an den Neun-Punkte-Rückstand, mit dem Dortmund als Tabellen-Sechster in die WM-Pause gegangen war. «Jetzt haben wir acht Spiele gewonnen und sind wieder voll dabei. Das macht Spass», freut sich Kobel, dass er und sein Team zuletzt wieder mit dem Rekordmeister gleichziehen konnten.



Gregor Kobel wird in der aktuellen «Rangliste des Deutschen Fussballs» vom «Kicker» als bester Keeper der Bundesliga geführt. Bild: keystone

Das habe auch die Stimmung im Team beeinflusst. «In der Mannschaft gibt es jetzt etwas mehr Lockerheit. [Aber es] ändert sich für uns nicht viel», erklärt Kobel. «Es kommt nicht auf einmal ein Spiel, in dem wir etwas liegen lassen können», beschreibt er den Konkurrenz-Druck an der Tabellenspitze. «Sondern es gilt jedes Spiel wieder von Neuem anzugehen und uns die drei Punkte zu holen.»

Anders als bei Union Berlin – die ihrerseits nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem FCB und dem BVB rangieren – haben die BVB-Profis nämlich keine Hemmungen, vom Titelgewinn zu träumen. «Du spielst Fussball – gerade bei so einem Verein – weil du natürlich Titel gewinnen möchtest», erklärt Kobel. «Deswegen ist der Meistertitel immer im Kopf.»

BVB-Goalie Kobel will nicht über Bayern-Gerüchte reden



Nach Kobels herausragenden Leistungen in der Hinrunde und der Verletzung von Manuel Neuer bei den Bayern, kam zuletzt auch das Gerücht auf, Kobel könne ab 2025 nach München wechseln.

Bis dahin läuft nämlich der Vertrag von Nati-Stammgoalie Yann Sommer beim Rekordmeister, der aktuell verletzte Manuel Neuer wäre dann schon 39 Jahre alt. Eigentlich hatten die Bayern-Bosse Alexander Nübel als Neuer-Erben auserkoren, doch auch bei ihm ist die Zukunft offen. Genauso, bleibt offen, ob die Bosse vom ehemaligen Schalker restlos überzeugt sind. Daher sollen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nun Kobel ins Visier genommen haben.



Aktuell steht bei Bayern Kobels Landsmann Yann Sommer zwischen den Pfosten. Bild: keystone

Auf diese Spekulationen angesprochen lenkt Kobel ab: «Ich muss mich auf die aktuelle Situation hier [in Dortmund] konzentrieren. [...] Wir haben viel zu viel vor, als dass ich mich auf andere Sachen oder Gerüchte konzentrieren kann», legt er den Fokus auf die kommenden Spiele.



Zuvor hatte der ehrgeizige Schweizer gegenüber «Sport Bild» schon verraten, dass der Wunsch nach Titeln ihn in seiner Karriere-Planung antreibt. Damit könne ihn der FC Bayern aber nicht locken: «Ich spiele schon bei einem Verein, mit dem ich Titel gewinnen kann», betonte der BVB-Schlussmann selbstbewusst.