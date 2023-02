Hatte alle Hände voll zu tun: Gregor Kobel im Dortmunder Tor. Bild: www.imago-images.de

Dortmund zittert sich zum nächsten Sieg + Frey verhilft Schalke zum Sieg + Sow trifft

Der BVB übernimmt die Tabellenführung in der Bundesliga – muss dafür aber lange zittern und darf sich auch bei Gregor Kobel bedanken. Djibril Sow trifft für Frankfurt, kann die Niederlage in Leipzig aber nicht verhindern. Derweil trifft Top-Torschütze Niclas Füllkrug einfach weiter.

Schalke – Stuttgart 2:1

Am Tabellenende meldete sich Schalke zurück. Der Aufsteiger kam mit dem 2:1 gegen Stuttgart zum ersten Sieg seit dreieinhalb Monaten. Der von Beginn weg eingesetzte Berner Stürmer Michael Frey gab die Vorlag zum 1:0 von Dominick Drexler in der 10. Minute. Vor der Pause doppelte das Schlusslicht nach, bevor der Kroate Borna Sosa nach einer Stunde verkürzte. Schalke liegt nun nur noch drei Punkte hinter dem Trio Bochum, Hoffenheim und Stuttgart.

Frey bereitet für Drexler vor. Video: streamja

Hoffenheim – Dortmund 0:1

Borussia Dortmund ist in diesem Jahr nicht wiederzuerkennen. Den neunten Sieg im neunten Pflichtspiel 2023 feierte der BVB in Hoffenheim. Doch dieses Mal mussten die Dortmunder deutlich länger zittern als noch in der Vorwoche beim 4:1-Erfolg gegen Hertha BSC oder beim 2:0 in Bremen. Denn Hoffenheim kam zu vielen Chancen, hätte in der ersten Halbzeit gar in Führung gehen müssen. Doch der BVB hielt dagegen und ging bei einem Freistoss von Marco Reus in Führung. Die Flanke des Captains wurde von Julian Brandt in der 43. MInute mit dem Rücken ins Tor gelenkt.

In der Folge hatten beide Teams gute Chancen, doch wussten Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann und der Schweizer Gregor Kobel im Tor der Borussen sich mehrmals auszuzeichnen. Dortmund übernimmt vorübergehend die Tabellenführung, drei Punkte vor Bayern und Union Berlin, die am Sonntag aufeinandertreffen.

Brandt mit dem Rücken zum 1:0. Video: streamja

Hoffenheim - Dortmund 0:1 (0:1).

Tor: 43. Brandt 0:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel.

Bremen – Bochum 3:0

Er trifft und trifft und trifft. Niclas Füllkrug vom Aufsteiger Werder Bremen ist in dieser Saison der beste Torschütze in der Bundesliga. Und auch gegen Bochum trifft der 30-jährige Stürmer. Mit seinem 14. Treffer im 21. Bundesliga-Spiel leitete er den 3:0-Erfolg seines Teams ein. Bochum, das in nun zwölf Auswärtsspielen nur drei Punkte holte, war im fremden Stadion einmal mehr deutlich unterlegen. Niklas Schmidt und Marvin Ducksch erzielten die weiteren Tore.

Bundesliga-Toptorschütze Füllkrug trifft schon wieder. Video: streamja

Ducksch schiesst unter der Mauer durch ins Tor. Video: streamja

Bremen - Bochum 3:0 (2:0).

Tore: 29. Füllkrug 1:0. 43. Schmidt 2:0. 59. Ducksch 3:0.

Leipzig – Frankfurt 2:1

Es war ein souveräner Start, welcher den Leipzigern zum Sieg gegen Frankfurt verhalf. Das Team von Marco Rose spielte eine starke erste Halbzeit und ging dank Toren von Timo Werner und Emil Forsberg mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause. Doch danach wendete sich das Blatt und plötzlich war die Eintracht das bessere Team. Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow drosch den Ball in der 61. Minute zum 1:2 in die Maschen. Doch dabei blieb es im Anschluss auch und so musste sich Frankfurt nach der Niederlage in der Champions League gegen Napoli auch in der Liga geschlagen geben.

Werner stolpert den Ball ins Tor. Video: streamja

Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0).

Tore: 6. Werner 1:0. 40. Forsberg 2:0. 61. Sow 2:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Köln – Wolfsburg 0:2

Der VfL Wolfsburg kann seine Sieglos-Serie nach fünf Spielen beenden. In Köln setzte sich das Team von Niko Kovac souverän 2:0 durch, Yannick Gerhardt lancierte den Erfolg gegen sein Ex-Team bereits in der 4. Minute. In der 2. Halbzeit sorgte Maximilian Arnold vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung.

Er sorgte aus elf Metern für das 2:0: Maximilian Arnold. Bild: www.imago-images.de

1. FC Köln - Wolfsburg 0:2 (0:1).

Tore: 4. Gerhardt 0:1. 68. Arnold (Penalty) 0:2.

Hertha – Augsburg 2:0

Im Abstiegskampf holte sich Hertha BSC drei wichtige Punkte. Gegen einen der direkten Konkurrenten setzten sich die Berliner 2:0 durch. Bei Schneefall erzielte Marco Richter in der 61. Minute den Führungstreffer, bevor Dodi Lukebakio knapp zehn Minuten später für die Entscheidung sorgte.

Marco Richter hält einfach drauf und trifft zum 1:0. Video: streamja

Hertha Berlin - Augsburg 2:0 (0:0).

Tore: 61. Richter 1:0. 70. Lukebakio 2:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 46.). (nih/sda)