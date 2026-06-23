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WM 2026: Kane vergibt Grosschance – England bleibt gegen Ghana ohne Tor

England&#039;s Harry Kane (9) reacts after missing a shot on goal during the World Cup Group L soccer match between England and Ghana in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Pho ...
Harry Kane vergab in der Schlussphase aus aussichtsreicher Position.Bild: keystone

Kane und Co. beissen sich die Zähne aus – England und Ghana trennen sich torlos

Im zweiten WM-Gruppenspiel trennen sich England und Ghana mit einem 0:0. Beide Mannschaften verpassen damit den vorzeitigen Vorstoss in die K.o.-Phase.
23.06.2026, 20:3024.06.2026, 00:28

Nach dem torreichen ersten WM-Spiel von England, das mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien endete, mussten sich die Engländer im zweiten WM-Spiel mit einem torlosen Remis gegen Ghana zufrieden geben.

Das, obwohl die Engländer den Führungstreffer fünf Minuten vor dem Schlusspfiff beinahe doch noch realisiert hätten. Zuerst traf Nico O'Reilly die Latte, danach flog Harry Kanes Nachschuss nur wenige Meter vor dem Tor über den Kasten. Und so blieb es beim 0:0.

O'Reilly und Kane scheitern.Video: SRF

Es ist ein Unentschieden, das sich Ghana und deren Defensive hart erkämpften. Während der gesamten Partie hatte England so rund 80 Prozent Ballbesitz. Doch weil die Abwehr der Ghanaer kompakt stand, nur wenige Torchancen zuliess und die Mannschaft von Thomas Tuchel ohne die letzte Entschlossenheit agierte, kam England nur zu wenigen wirklich gefährlichen Abschlüssen.

Wenn es sie dann gab, war Benjamin Asare jeweils zur Stelle. Lawrence Ati Zigi, der Stammgoalie des FC St. Gallen und der Ghanaer, sah die Partie derweil nur von der Bank aus. Im ersten WM-Gruppenspiel hatte er zur Pause verletzt ausgewechselt werden müssen.

Die Highlights der Partie.
Video: SRF

Trotz des 0:0 haben beide Mannschaften mit nun jeweils vier Punkten gute Chancen auf die K.o.-Phase. Zum Abschluss der WM-Gruppenphase spielt England am späten Samstagabend Schweizer Zeit gegen Panama, während Ghana auf Kroatien trifft.

Infantinos Aussagen zur Trinkpause werden dich zur Weissglut bringen – oder zum Lachen

England - Ghana 0:0 (0:0)
Foxborough. 63'983 Zuschauer. SR Martínez.
England: Pickford; James, Konsa, Guéhi, Spence (66. O'Reilly); Anderson (74. Eze), Rice; Madueke (83. Rashford), Bellingham (73. Rogers), Gordon (65. Saka); Kane.
Ghana: Asare; Senaya (87. Peprah Oppong), Adjetey, Opoku, Mensah; Partey; Williams (66. Fatawu), Yirenkyi, Sibo, Semenyo; Ayew (67. Adu).
Verwarnungen: 41. Rice. 60. Williams. (nih/sda)

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