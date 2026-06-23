klar25°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

FIFA-Präsident Infantino verteidigt Trinkpausen – liege nicht am Geld

FIFA President Gianni Infantino attends the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) ...
Wasser für alle: Gianni Infantino ist ein grosser Fan von den Trinkpausen.Bild: keystone

Infantinos Aussagen zur Trinkpause werden dich zur Weissglut bringen – oder zum Lachen

FIFA-Chef Gianni Infantino stellt sich hinter die obligatorischen Spielunterbrechungen bei der WM. Dabei räumt er auch mit einem Vorwurf auf, der die Debatte befeuert.
23.06.2026, 23:3723.06.2026, 23:37

Bei der Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada unterbricht der Schiedsrichter in jeder Halbzeit nach 22 Minuten das Spiel für drei Minuten – und das unabhängig von der Temperatur. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat diese Regelung verteidigt und einen zentralen Kritikpunkt zurückgewiesen.

Mit dem Geld habe es nichts zu tun

Das Modell entstand aus Sorge um die Belastung der Spieler wegen der teils großen Hitze. Damit alle Teams unter gleichen Bedingungen spielen, werden auch Partien in klimatisierten Stadien unterbrochen. Das hat Kritik ausgelöst – in einigen Stadien gab es bei den Unterbrechungen bereits Pfiffe.

Heavy boos in the Ghana vs. Panama game for the hydration breaks.
by u/SimRP in soccer

Dazu kommt der Vorwurf, die Pausen würden für zusätzliche Werbemöglichkeiten zweckentfremdet. Infantino wies das zurück: Die FIFA erziele durch die Werbepausen keine zusätzlichen Einnahmen, da die Verträge bereits vor Einführung der neuen Regel abgeschlossen worden seien.

Dank der Trinkpausen steige die Qualität der Spiele

Der FIFA-Präsident sieht in den Pausen einen sportlichen Mehrwert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP sagte er im Interview mit SNTV: «Vielleicht kann der Trainer bestimmte Situationen neu bewerten und bestimmte Fehler korrigieren. Die Spieler bekommen eine kleine Verschnaufpause und kommen dann wieder mit voller Kraft zurück. Nun, ist das unbedingt schlecht? Vielleicht ist es sogar gut.» Auch die Spielqualität profitiere, so der 56-Jährige: «Wir haben noch nie erlebt, dass 90 Minuten in einem Turnier wie diesem mit einer solchen Intensität gespielt wurden.»

Nach der Trinkpause der Selfie Point und die Fussmassage? Was die FIFA noch alles plant

Eine einheitliche Regelung hält Infantino für unerlässlich. «Wenn wir Trinkpausen nur in den Spielen einlegen würden, in denen es zu heiss ist, und nicht in den anderen, würden wir einigen Trainern oder Mannschaften einen Vorteil oder Nachteil verschaffen», erklärte er. Die FIFA werde die Erfahrungen aus dem Turnier auswerten und dann über den künftigen Umgang mit der Regelung entscheiden.

epa13057420 Players of France gather for the first hydration break during the FIFA World Cup 2026 group stage match France against Iraq, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 22 June 2026. EPA/WILL OLIV ...
Für FIFA-Präsident Gianni Infantino sind die Trinkpausen unabhängig vom Wetter nötig.Bild: keystone

Anders handhabt es die UEFA: In den europäischen Wettbewerben soll es weiterhin keine generell angesetzten Trinkpausen geben – dort wird je nach Wetterlage entschieden. (nih/t-online/dpa)

Ronaldo stopft seinen Kritikern das Maul und bricht einen WM-Rekord
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 70
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Merin die Ente ging als tierischer Mexiko-Fan viral – und erhält hier ein «Beso»
quelle: keystone / jose mendez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schotten nehmen nächste US-Stadt in Beschlag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Messi schiesst Österreich im Alleingang ab – Petkovics Algerien darf weiterhoffen
Argentinien steht nach einem 2:0-Sieg gegen Österreich und einer erneuten Messi-Show vorzeitig in der K.o.-Phase. Das Team von Ralf Rangnick belohnt sich für den starken Auftritt gegen den Weltmeister von 2022 derweil nicht. Jetzt droht Algerien, das auf Jordanien trifft (live ab 5 Uhr), mit Österreich gleichzuziehen.
Es war eine überraschend ausgeglichene Partie, die in Dallas zwischen Argentinien und Österreich - beide Teams hatten ihr jeweils erstes WM-Spiel gewonnen - stattfand. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Halbzeit fand Österreich gegen den klaren Favoriten gut in die Partie. Dennoch musste sich die Mannschaft von Ralf Rangnick 0:2 geschlagen geben.
Zur Story