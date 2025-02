Grosser Aufschrei in Winterthur, doch die Pfeife von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam bleibt stumm. In der Wiederholung sieht man, dass Gomis bei Gbamin einhängt und das Foul sucht. Eine strittige Szene, aber Kanagasingam trifft wohl die richtige Entscheidung. Wäre auf ein Foul entschieden worden hätte Gbamin in seinem ersten Spiel für den FCZ, den Platz wahrscheinlich verlassen müssen.

So bunt war die Ski-Welt bei der letzten WM in Saalbach 1991

Nach 34 Jahren findet wieder eine alpine Ski-WM im österreichischen Saalbach statt. Der Blick ins Archiv enthüllt eine äusserst farbenfrohe Welt.

Bunt, bunter, Ski-WM 1991! In einer Ära, in der Neonfarben, gewagte Muster und extravagante Schnitte die Skipisten eroberten, setzten auch die Besten der Welt modische Statements. Und so wurde die Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm nicht nur sportlich, sondern auch stilistisch zum Spektakel. Ein Rückblick auf eine Mode-Ära, die so wild war wie die Abfahrten selbst.