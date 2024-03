Alexis Mac Allister feiert seinen Ausgleichstreffer. Bild: keystone

Der Sieger des Spitzenkampfs Liverpool – ManCity heisst Arsenal

Das Spitzenspiel der Premier League endet ohne Sieger. Der FC Liverpool war den drei Punkten näher, vergab beim 1:1 gegen ManCity jedoch mehrere Top-Chancen.

Das Titelrennen in der Premier League ist auch nach dem Spitzenduell zwischen dem FC Liverpool und Manchester City an Spannung kaum zu überbieten. Sie Teams trennten sich am Sonntag mit 1:1 (0:1).

Damit gibt die Mannschaft von Jürgen Klopp die Tabellenführung an das punktgleiche Arsenal ab, das sein Heimspiel am Samstag gegen Brentford mit 2:1 gewonnen hatte. City ist mit einem Zähler weniger nun Dritter.

John Stones hatte die Gäste an der ausverkaufen Anfield Road im ersten Durchgang nach einer Ecke in Führung gebracht (23. Minute). Alexis Mac Allister glich für Liverpool per Foulelfmeter aus (50.). City-Keeper Ederson hatte zuvor Darwin Núñez im Strafraum zu Fall gebracht.

Die Kollegen feiern Torschütze John Stones. Bild: keystone

Im Anschluss drückten die «Reds» auf den Sieg, liess dabei jedoch beste Chancen ungenutzt. Insbesondere der unermüdliche Luis Díaz vergab mehrere Hochkaräter. Kurz vor Ende hatte die Heimelf aber Glück, als Jeremy Doku nur den Pfosten traf. Einen Elfmeter in der Nachspielzeit gab Schiedsrichter Michael Oliver nach Sichtung der Videobilder nicht. Doku hatte Mac Allister mit den Stollen im Bauchbereich getroffen, jedoch auch ein wenig den Ball gespielt. (ram/t-online)

Liverpool – Manchester City 1:1 (0:1)

Tore: 23. Stones 0:1. 50. Mac Allister (Penalty) 1:1. - Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

West Ham – Burnley 2:2 (0:2)

Tore: 11. Fofana 0:1. 45. Mavropanos (Eigentor) 0:1. 46. Paqueta 1:2. 91. Ings 2:2. - Bemerkungen: Burnley ohne Amdouni (Ersatz).

