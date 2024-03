Die Genfer feiern Enzo Crivelli nach seinem Tor zur 2:1-Führung. Bild: keystone

Erster Meistertitel seit 1999? Servette nach Sieg im Léman-Derby neuer Leader

Servette gewinnt in der Super League seinen vierten Match in Folge und zieht zumindest bis am frühen Abend in der Tabelle an Leader YB vorbei. Die Genfer schlagen daheim Lausanne mit 3:1.

Mehr «Sport»

Takuma Nishimura in der 35. und Enzo Crivelli in der 81. Minute trafen für Servette vom Elfmeterpunkt. Zwei Lausanner Fouls im eigenen Strafraum brachten somit Servette vom 0:1 zum 2:1. Für den Schlussstand sorgte der eingewechselte Crivelli mit seinem siebten Saisontor tief in der Nachspielzeit.

Spielerisch war die Differenz zwischen dem Meisterkandidaten aus Genf und dem Aufsteiger aus Lausanne grösser als 3:1. Die Gastgeber erspielten sich speziell nach der Pause viele gute Torchancen, doch wie schon am Wochenende zuvor in Basel brillierte Lausannes kroatischer Keeper Karlo Letica mit zahlreichen Paraden. Die Genfer steckten aber nie zurück und suchten mit viel Aufwand nach der Pause den Siegtreffer.

Von Lausanne kam nach dem 1:0 des 17-jährigen Italieners Simone Pafundi (25.) zu wenig. Nur ein weiterer Schuss aufs Tor gelang den Waadtländern, die in der Nachspielzeit nach der Gelb-Roten Karte gegen Dylan Bronn mit einem Spieler mehr agieren konnten.

Lausannes starker Goalie Letica ist geschlagen: Nishimura bezwingt ihn aus elf Metern. Bild: keystone

Servette – Lausanne-Sport 3:1 (1:1)

12'628 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 25. Pafundi (Bernede) 0:1. 34. Nishimura (Penalty) 1:1. 82. Crivelli (Penalty) 2:1. 95. Crivelli (Bolla) 3:1.

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Bronn, Mazikou; Stevanovic, Ondoua, Cognat (88. Bolla), Kutesa (65. Crivelli); Antunes (89. Magnin); Nishimura (78. Guillemenot).

Lausanne-Sport: Letica; Giger (70. Loucif), Dussenne, Dabanli, Poaty; Pafundi (83. Rrudhani), Roche (83. Sanches), Bernede; Custodio, Sène (70. Labeau), Diabaté.

Bemerkungen: 89. Gelb-Rote Karte gegen Bronn. Verwarnungen: 34. Dabanli, 71. Giger, 79. Cognat, 81. Roche, 89. Bronn, 93. Dussenne. (ram/sda)