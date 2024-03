Kane ballert Bayern München zu Kantersieg +++ ManUtd siegt dank Penaltys

Bayern Münchens Tormaschine Harry Kane brillierte gegen Mainz. Bild: keystone

30 Tore nach 25 Runden – Kane ballert Bayern München zu 8:1 (!) gegen Mainz

Mehr «Sport»

Bundesliga

Bayern München – Mainz 8:1

Bayern München zeigt sich vom Formtief eindrücklich erholt. Wenige Tage nach dem Weiterkommen in der Champions League gewinnt der deutsche Meister in der Bundesliga daheim gegen Mainz 8:1.

Auch Müller (links) und Musiala trugen sich in die Liste der Torschützen ein. Bild: keystone

Noch ist es für Bayern München zu früh, die grosse Aufholjagd auf Bayer Leverkusen auszurufen. Aber das Team von Thomas Tuchel gab ein bemerkenswertes Lebenszeichen und setzte den Leader ein bisschen unter Druck. Wollen Granit Xhaka und Co. ihren Vorsprung von zehn Punkten in der 25. Runde verteidigen, müssen sie am Sonntag gegen Wolfsburg gewinnen.

Der FC Bayern München erfüllte seine Pflicht mit jener Souveränität und Gnadenlosigkeit, die er für einige Wochen unter Tuchel verloren hatte. Aber eben offenbar nur für einige Wochen: Beim Kantersieg gegen das von Silvan Widmer als Captain angeführte Mainz brillierte speziell Harry Kane, der im 34. Spiel für die Bayern die Tore 34, 35 und 36 schoss. In der Bundesliga steht er nach 25 Runden bei 30 Treffern.

Bayern München – Mainz 05 8:1 (3:1)

75'000 Zuschauer. - Tore: 13. Kane 1:0. 19. Goretzka 2:0. 31. Amiri 2:1. 45. Kane 3:1. 47. Müller 4:1. 61. Musiala 5:1. 66. Gnabry 6:1. 70. Kane 7:1. 92. Goretzka 8:1. - Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer und Fernandes (ab 35.).

Mönchengladbach – 1. FC Köln 3:3

Viele Tore gab es auch im Derby zwischen Mönchengladbach und Köln. Beim 3:3 schienen Mitte der zweiten Halbzeit die von Gerardo Seoane trainierten und mit Nico Elvedi spielenden Gladbacher den entscheidenden Doppelschlag geschafft zu haben, als Robin Hack innerhalb von zwei Minuten (71. und 73.) die Tore zur Wende vom 1:2 zum 3:2 erzielte. Doch Köln glich durch den 19-jährigen Damion Downs noch aus und holte einen guten Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Torschütze Honorat (links) bejubelt mit Neuhaus Gladbachs Ausgleich zum 1:1. Bild: keystone

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln 3:3 (1:1)

54'042 Zuschauer. - Tore: 7. Alidou 0:1. 32. Honorat 1:1. 64. Alidou 1:2. 71. Hack 2:2. 73. Hack 3:2. 79. Downs 3:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

RB Leipzig – Darmstadt 98 2:0 (1:0)

Tore: 3. Isherwood (Eigentor) 1:0. 50. Baumgartner 2:0.

Augsburg – Heidenheim 1:0 (1:0)

30'660 Zuschauer. - Tor: 22. Gouweleeuw 1:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 73.).

Bild: watson

Premier League

Manchester United – Everton 2:0

Nach der Niederlage im Stadtderby kehrte Manchester United auf die Siegerstrasse zurück. Gegen Everton, das sich im Abstiegskampf befindet, benötigten die «Red Devils» zwei Elfmeter. Nach 12 Minuten traf Bruno Fernandes, nach 36 Minuten Marcus Rashford. ManUnited darf sich dank dem Dreier weiterhin nach vorne orientieren.

(ram/sda)