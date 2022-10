FCZ ohne Fans im Stadion – Ausschreitungen in Eindhoven

Der FC Zürich musste am Donnerstagabend im Europa-League-Gruppenspiel bei PSV Eindhoven ohne Unterstützung seiner Anhänger auskommen. Dabei waren fast 2000 Zürcher in die Niederlande gereist.

Doch einige von ihnen lieferten sich am Nachmittag vor der Partie, die um 21 Uhr angepfiffen wurde, eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Auf Videos sieht man in erster Linie Stühle einer Gartenbeiz, die in Richtung der Beamten geschleudert werden.

Wie der FCZ während der ersten Halbzeit mitteilte, verzichteten seine Fans aufgrund der Vorkomnisse auf den Stadionbesuch. Stattdessen traten sie die Heimreise an. Blue-Reporter Michael Fritschi berichtete indes nach rund einer Stunde, er höre im Stadion ab und zu Gesänge der Zürcher Südkurve von ausserhalb. (wtsn)