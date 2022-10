Wir sind dabei! Was du jetzt über die WM der Frauen 2023 wissen musst

Wir sind dabei! Was du jetzt über die WM der Frauen 2023 wissen musst

Der FC Basel kommt in der vierten Runde der Conference League zu einem 3:3-Unentschieden gegen Slovan Bratislava. Die Basler konnten auf einen 1:3-Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit reagieren und durch Diouf und Zeqiri immerhin einen Punkt sichern. In zwei Wochen geht es gegen Schlusslicht Zalgiris weiter.

Sechs Tore in Bratislava – der FCB punktet nach Aufholjagd bei Slovan

Wegweisende Woche für den FC Basel und keine Erwartungen beim FCZ

In den nächsten vier Tagen steht für den FC Basel einiges auf dem Spiel. Weder in der Conference League noch in der Super League soll der Anschluss verpasst werden. Der FCZ ist bei Eindhoven erneut krasser Aussenseiter

Eine Woche nach der indiskutabel schwachen Darbietung beim 0:2 im St.-Jakob-Park gegen Slovan Bratislava sind die Basler gut beraten, am Donnerstagabend in der Slowakei zu einer guten Leistung zurückzufinden. Slovan Bratislava hat einen guten Namen, war zuletzt viermal in Folge slowakischer Meister und ist auch nach zwölf Runden der neuen Meisterschaft Leader. Aber das Grundniveau der slowakischen «Fortuna Liga» ist nicht hoch, sodass sich der FC Basel eigentlich behaupten müsste.