Barça vor erneutem Aus, Salahs Rekord-Hattrick und weitere CL-Highlights

Nach dem 3:3 gegen Inter steht der FC Barcelona erneut vor dem Ausscheiden in der Champions League. Mohamed Salah feiert Rekord-Hattrick und weitere Höhepunkte des gestrigen Champions-League-Abends.

Moritz Meister Folgen

Bei Daley Blind ist der Name Programm

Der SSC Neapel marschiert im Moment von Sieg zu Sieg. Im Spiel gegen Ajax machten die Italiener bereits den Einzug ins Achtelfinale klar. Dabei erhielt Victor Osimhen bei seinem Treffer gütige Unterstützung von Ajax-Verteidiger Daley Blind. Dieser machte seinem Namen alle Ehre, hatte vor dem 4:2 wohl beide Augen zu und übersah so den anstürmenden Osimhen. Dieser luchste dem Verteidiger den Ball ab und schob den Ball locker ins Tor ein.

Victor Osimhen nutzt den Aussetzer von Daley Blind. Video: streamja

Salah und Liverpool zerlegen die Rangers

Liverpool ging bei den Glasgow Rangers zwar früh in Rückstand, drehte in der zweiten Hälfte allerdings komplett auf. Mit 7:1 gewann das Team von Jürgen Klopp am Ende bei den Schotten.

Dabei stach ein Mann bei den «Reds» mal wieder besonders heraus: Mo Salah. Beim Hattrick des Ägypters gab es gleich drei Besonderheiten zu bestaunen. Diogo Jota bereite alle drei Treffer vor. Un Salah benötigte für seine Tore gerade einmal neun Ballkontakte und nur sechs Minuten und zwölf Sekunden. Damit erzielte Salah den schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte.

Mignolet der Hexer

Wer hätte das gedacht? Club Brügge steht als erste Klub in der Gruppe B bereits im Achtelfinale und das trotz starker Konkurrenz vom FC Porto, Bayer Leverkusen und Atlético Madrid. Letztere waren auch gestern Abend die Gegner der Belgier. Doch der Offensive von «Atleti» um Antoine Griezmann gelang es nicht, den an diesem Abend überragenden Simon Mignolet im Tor der Belgier zu überwinden. Mignolet stellte mit 14 Paraden ohne Gegentreffer ebenfalls einen Rekord in der Champions League auf. Ohnehin scheint es aktuell schwer zu sein, die Belgier zu überwinden, bislang mussten sie in dieser Saison in der «Königsklasse» als einziges Team noch keinen Gegentreffer hinnehmen.

Joao Felix vermisst Benfica

Am Rande des Spiels sorgte Joao Felix für Schlagzeilen. Dieser sass beim torlosen Remis seiner Mannschaft 90 Minuten auf der Ersatzbank, obwohl sein Team seine Offensiv-Qualitäten sicher hätte gebrauchen können. Nach dem Spiel markierte Felix einen «Tweet», welcher ihm eine Rückkehr zu Benfica, wo er geliebt und respektiert wird, nahelegt, mit einem Like. Der Portugiese scheint mit seiner Situation in Spanien wohl nicht zufrieden zu sein.

Joao Felix schwelgt in Erinnerungen. screenshot:twitter

Barça droht das Aus

Dem grossen FC Barcelona droht nach dem 3:3 Unentschieden zu Hause gegen Inter Mailand erneut das Aus in der Champions-League-Gruppenphase. In einem spektakulären Spiel sicherte Robert Lewandowski Barça in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Dabei hatte Barcelona noch Glück, dass Marc-André ter Stegen ihnen mit einer Parade kurz vor Schluss diesen Punkt noch festhielt. Nun blüht den Spanier bei einem Sieg von Inter gegen Pilsen, erneut der Gang in die Europa League.

Frankfurt-Fans feiern trotz Niederlage

Trotz der 2:3 Niederlage ihrer Mannschaft in London gegen die Tottenham Hotspur, feierten die Fans von Eintracht Frankfurt nach Schlusspfiff des Spiels ihre Mannschaft. Und das im komplett leeren Stadion. Die Eintracht benötigt im nächsten Spiel gegen Marseille unbedingt einen Sieg, um noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben.

Bayern kassiert erste Gegentore gegen Pilsen

Nicht Barcelona, nicht Inter Mailand, nein Viktoria Pilsen gelingt es Bayern München, die ersten Gegentreffer in der Champions League einzuschenken. Zwar führten die Münchner zur Pause bereits komfortabel mit 4:0. Doch den Hausherren gelangen im zweiten Spielabschnitt zumindest noch die zwei Ehrentreffer durch Adam Vlkanova und dem Ex-Stuttgarter Jan Kliment.

2 Rekorde für Porto-Spieler

Mit seinem Treffer zum 1:0 für den FC Porto gelang Linksaussen Galerno der 1'000 Treffer eines Brasilianers in der Champions League. Den Assist für sein Goal erhielt Galerno dabei von seinem Goalie Diogo Costa. Welcher einen perfekten Pass über das halbe Spielfeld genau auf Galerno spielte.

Galerno bringt Porto auf Zuspiel von Costa in Führung. Video: streamja

Der in Rothrist im Kanton Aargau geborenen Costa stellte wenig später selbst noch einen Rekord auf. Er parierte einen Penalty von Leverkusens Kerem Demirbay und verhinderte damit den Ausgleich. Costa ist damit der erste Goalie in der Champions League mit einem gehaltenen Penalty und einem Assist. Porto gewann die Partie in Leverkusen am Ende mit 3:0.