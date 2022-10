Ausgewählte Partien des Abends:

Sein Debüt ging nicht unerwartet in die Hosen: FCZ-Trainer Bo Henriksen. Bild: keystone

Trainerwechsel noch ohne Wirkung – für den FCZ setzt es die nächste Klatsche ab

Der FC Zürich verliert auch die vierte Partie in der Europa League und kassiert gegen PSV Eindhoven beim 0:5 erneut eine deutliche Niederlage.

Im ersten Spiel unter dem Anfang Woche vorgestellten Trainer Bo Henriksen präsentierten sich die Zürcher stabiler als zuletzt, den Klassenunterschied zum niederländischen Spitzenklub vermochte dies indes nicht zu kaschieren. Bereits nach neun Minuten geriet der Schweizer Meister in Rücklage, nach einer guten halben Stunde lag PSV 3:0 in Front und kombinierte sich Mal für Mal durch die Abwehrreihen der Zürcher.

1:0 PSV: Erick Gutierrez (9.). Video: streamja

2:0 PSV: Joey Veerman (15.). Video: streamja

3:0 PSV: Ibrahim Sangaré (34.). Video: streamja

Dass es für den FCZ keine noch höhere Niederlage absetzte, war dem geschuldet, dass die Niederländer in ihren Offensivaktionen nach der Pause nicht mehr ganz so zielstrebig agierten und so doch einige hochkarätige Chancen liegen liessen.

«Die Einstellung war heute besser, aber wenn man wieder fünf Stück kassiert, kann man nicht davon sprechen, besser gewesen zu sein als im Hinspiel.» Yanick Brecher, FCZ-Goalie blue

Mit der Niederlage ist klar, dass die Zürcher aus der Europa League ausscheiden werden. Mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen ist es theoretisch möglich, noch mit Bodö/Glimt gleichzuziehen und es in die Conference League zu schaffen. Dazu braucht es im Direktduell mit den Norwegern in zwei Wochen einen höheren Sieg als 2:1. Und dann zum Abschluss der Gruppenphase am 3. November mindestens ein Unentschieden beim bis anhin makellosen Arsenal.

4:0 PSV: Joey Veerman (55.). Video: streamja

5:0 PSV: Anwar El Ghazi (84.). Video: streamja

PSV Eindhoven - FC Zürich 5:0 (3:0)

SR Palabiyik (TUR).

Tore: 9. Gutierrez 1:0. 15. Veerman 2:0. 35. Sangaré 3:0. 55. Veerman 4:0. 84. El Ghazi 5:0.

PSV Eindhoven: Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo (74. Teze), Max; Sangaré (63. Savio), Gutierrez; Veerman (56. Bakayoko); Simons (46. Ledezma), Til, Gakpo (46. El Ghazi).

FC Zürich: Brecher; Boranijasevic, Kamberi, Katic, Mets; Conde (59. Selnaes), Hornschuh (82. Rohner), Guerrero; Wjunnyk (59. Okita), Tosin (70. Avdijaj), Marchesano (70. Krasniqi).

Bemerkungen: Eindhoven ohne De Jong, Mauro Junior, Saibari, Vertessen, Fofana, Boscagli, Madueke und Van Ginkel (alle verletzt). Zürich ohne Omeragic, Reichmuth und Sauter (alle verletzt). - Verwarnungen: 3. Mets (Foul). 32. Marchesano (Foul). 61. Ledezma (Foul). 65. Kamberi (Unsportlichkeit). (ram/sda)