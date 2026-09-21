Peter Zeidler ist nicht mehr länger Trainer von GC. Bild: keystone

Nach zwei deutlichen Niederlagen: GC-Trainer Peter Zeidler entlassen

GC trennt sich per sofort von Trainer Peter Zeidler. Der 64-Jährige wird nach zwei deutlichen Niederlagen entlassen. Erst im Mai wechselte Zeidler zum Rekordmeister.

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Der Grasshopper Club Zürich trennt sich per sofort von Trainer Peter Zeidler. Dies bestätigen die Zürcher am Montagmittag. Erst im Mai wurde Zeidler verpflichtet und half mit, den Abstieg zu verhindern. Zuletzt kassierten die Hoppers in der Meisterschaft zwei Klatschen.

Am Samstag verloren die Hoppers mit 1:5 beim FC Luzern. Bereits am Dienstag gab es eine 2:5-Niederlage gegen Sion. Davor lief es aber für kurze Zeit sehr gut für die Zürcher und sie sammelten in drei Spielen sieben Punkte. Mittlerweile sind die Hoppers auf den zehnten Platz zurückgefallen und liegen nur noch zwei Punkte vor Schlusslicht Vaduz.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen die Assistenztrainer Daniel Pavlovic und Shkelzen Gashi interimistisch die Leitung im Training. Erst im Mai verpflichteten die Hoppers Zeidler und konnten schlussendlich den Abstieg in der Barrage gegen Aarau gerade noch so verhindern.

In der offiziellen Mitteilung schreibt der Verein: «Der Grasshopper Club Zürich dankt Peter Zeidler für sein grosses Engagement in den vergangenen Monaten, insbesondere für den Klassenerhalt, der für den Verein von zentraler Bedeutung war. Der Club wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.»



Gegen Zeidler sprach neben der miserablen Defensive (24 Gegentore in 9 Spielen) auch der Besitzerwechsel von Ende Juni mit der darauf folgenden Entlassung von Alain Sutter. Mit ihm verlor der Coach seinen wichtigsten Fürsprecher.

GC, nach dem FC Basel der zweite Super-League-Klub, der seinen Trainer in dieser Saison entliess, spielt wegen der Länderspiel-Pause erst am 11. Oktober das nächste Mal. Dann empfängt die Mannschaft um Captain Amir Abrashi die Young Boys. (riz/sda)