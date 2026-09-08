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Roberta Picchi erhält nach Brustkrebs-Diagnose neuen Vertrag in Como

Kollegin von Nati-Stars hat Krebs – Klub verlängert ihren Vertrag

Bei Fussballerin Roberta Picchi ist Brustkrebs diagnostiziert worden. Als Reaktion darauf gab Como Women der Stürmerin einen neuen Vertrag.
08.09.2026, 13:2608.09.2026, 13:26

Grosser Schock für Roberta Picchi: Bei medizinischen Untersuchungen während der Vorbereitung auf die neue Serie-A-Saison wurde bei der Stürmerin von Como 1907 Brustkrebs diagnostiziert. Die 34-Jährige wird wegen der Behandlung den Auftakt in die neue Spielzeit verpassen.

Wenigstens um ihre Zukunft im Fussball muss sich Picchi keine Sorgen machen. Als Reaktion auf die Diagnose verlängerte Como den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr.

«Ich bin dankbar, Teil dieses grossartigen Vereins zu sein», schrieb Picchi auf Instagram. «Vielen Dank für die Chance, das Vertrauen und die uneingeschränkte Unterstützung.» Diese zu erhalten, sei alles andere als selbstverständlich, ergänzte sie. Nun stehe für sie das nächste Spiel an – «und ich werde mit noch mehr Ehrgeiz zurückkommen».

Roberto Picchi gehört seit einem Jahr zum Frauenteam von Como 1907. In der vergangenen Saison stieg sie in die höchste Spielklasse auf. Sie ist eine Teamkollegin von zwei Schweizer Nationalspielerinnen: Riola Xhemaili und Eseosa Aigbogun wechselten beide in diesem Sommer an den Comersee.

Beim Klub handelt es sich um den Stadtrivalen von Como Women, wo in der vergangenen Saison Alisha Lehmann spielte. Während jener Klub eigenständig ist und nur ein Frauenteam unterhält, spielt Como 1907 unter dem Dach des Gesamtvereins, deren Männer in dieser Saison erstmals in der Champions League dabei sind. (ram)

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