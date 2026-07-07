Vom 21-jährigen Wunderkind bis zum ältesten WM-Torschützen der Geschichte – Cristiano Ronaldo hat wohl eine der beeindruckendsten Geschichten geschrieben mit Portugal. Bild: keystone

20 Jahre, sechs Weltmeisterschaften: Cristiano Ronaldos WM-Reise

Vom 21-jährigen Wunderkind bis zum ältesten WM-Torschützen der Geschichte: Über 20 Jahre und sechs Weltmeisterschaften hinweg hat Cristiano Ronaldo auf der grössten Bühne des Fussballs Spuren hinterlassen. Nach dem Achtelfinal-Aus gegen Spanien ist nun (wohl) Schluss in der Nationalmannschaft – ein Rückblick auf eine einzigartige WM-Reise.

Claudia Carvalho Folge mir

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Als Cristiano Ronaldo 2006 in Deutschland zum ersten Mal bei einer WM auflief, war er ein junger, aufstrebender Stürmer mit auffälliger Frisur, Ohrring und vielen Übersteigern. Zwanzig Jahre später verabschiedet er sich als 41-Jähriger und als einer der grössten Goalgetter, den das Turnier je gesehen hat. Dazwischen liegen sechs Weltmeisterschaften voller Höhepunkte, Tiefpunkte und Rekorde – von Traumtoren und historischen Bestmarken bis zu bitteren Niederlagen und der einen Trophäe, die ihm stets verwehrt blieb. Ein Blick zurück auf jedes seiner sechs Turniere.

2006: Das Wunderkind

Mit 21 Jahren gab Ronaldo sein WM-Debüt und verzauberte gleich. Sein erstes Turniertor erzielte er per Elfmeter gegen den Iran – als jüngster portugiesischer WM-Torschütze. Portugal erreichte den vierten Platz, erst das zweite Mal überhaupt, dass das Land bis in den Halbfinal kam.

Cristiano Ronaldo jubelt über sein erstes Turniertor gegen den Iran. Bild: keystone

2010: Erste als Mannschaftskapitän

Ein eher trauriges Turnier. Ronaldo traf einmal – beim 7:0 über die Nationalmannschaft von Nordkorea. Im Achtelfinal war für Portugal gegen den späteren Weltmeister Spanien Endstation.

Cristiano Ronaldo im Duell mit Sergio Busquets von Spanien. Bild: keystone

2014: Enttäuschende WM mit Vorrunden-Aus

Portugal schied bereits in der Gruppenphase aus. Ronaldos einziger Treffer gegen Ghana konnte das frühe Aus nicht verhindern. In Erinnerung bleibt besonders sein Freistoss gegen Deutschland, als er den Ball in die Ein-Mann-Mauer bestehend aus nur Philipp Lahm schoss.

2018: Ronaldo in Galaform

Vier Tore, darunter ein sensationeller Hattrick beim 3:3 gegen Spanien – abgeschlossen mit einem genialen Freistoss-Traumtor kurz vor Spielende. Im Achtelfinal war gegen Uruguay allerdings Schluss.

Ronaldos Triplette gegen Spanien. Video: SRF

2022: Bittere Tränen

Mit seinem Penalty gegen Ghana wurde Ronaldo zum ersten Spieler, der in fünf verschiedenen WM-Turnieren traf. Sportlich aber verlief das Turnier schwierig: Der damalige Trainer Fernando Santos setzte ihn im Achtel- und Viertelfinal auf die Bank – Portugal scheiterte an Marokko.

Nach der Niederlage im Viertelfinal gegen Marokko flossen bei Ronaldo bittere Tränen. Bild: keystone

2026: Eine Ära geht zu Ende

Mit 41 Jahren bestritt Ronaldo seine sechste WM – ein Rekord. Nach einem sehr enttäuschenden Auftakt gegen die DR Kongo folgte die Antwort: Beim 5:0 gegen Usbekistan schoss der 41-Jährige einen Doppelpack und wurde zum ersten Spieler überhaupt, der an sechs verschiedenen WM-Endrunden traf. Mit elf WM-Toren überholte er die portugiesische Legende Eusebio. Im Sechzehntelfinal gegen Kroatien erzielte er per Elfmeter sein allererstes Tor an einer WM in einem K.o.-Spiel – als ältester Torschütze der WM-Geschichte. Im Achtelfinal aber unterlag Portugal Spanien 0:1 durch ein Tor von Mikel Merino in der Nachspielzeit. Sehr bitter für die Portugiesen – und für Cristiano Ronaldo, der (wohl) seine letzte Weltmeisterschaft gespielt hat.