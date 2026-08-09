Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo haben geheiratet – nicht! Bild: imago

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Cristiano Ronaldo lacht über Berichte: angebliche Hochzeit auf Madeira

Die Hochzeitsberichte über Cristiano Ronaldo erwiesen sich als Ente. Der Fussballstar nimmt es offenbar mit Humor – und lacht herzhaft über die Folgen der Spekulationen.

Steven Sowa / t-online

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So belustigt haben Fans Cristiano Ronaldo schon länger nicht erlebt: Die zahlreichen Berichte über seine angebliche Hochzeit auf der Insel Madeira erwiesen sich im Laufe des Wochenendes als erstaunlich schlecht informiert. Medien spekulierten seit Tagen, der portugiesische Fussballstar werde auf seiner Heimatinsel heiraten. Angeblich sei alles vorbereitet, am Samstag solle sich das Paar das Jawort in der Kathedrale von Funchal geben, anschliessend sei eine Party auf der Dachterrasse des Hotels Savoy Palace geplant.

Alles Unsinn. Ein Fotograf berichtete t-online schon am Freitag, dass es auf Madeira komplett ruhig sei. Von Vorbereitungen zu einer pompösen Hochzeit eines 1,5 Milliarden Euro schweren Superstars fehle jede Spur, viele der Anwohner wüssten von gar nichts. Dennoch schickten viele Medien unzählige Reporter auf die Insel, die Berichte überschlugen sich – auch im Laufe des Samstags. Nur: Ronaldo und seine Verlobte Georgina fehlten weit und breit.

Jetzt hat Ronaldo erstmals selbst auf die Berichte reagiert. Zu einem Instagram-Beitrag über die Massen an Menschen, die am Samstag zur Kathedrale von Funchal strömten, postete der Fussballstar einen Kommentar – und dieser bestand ausschliesslich aus einer Reihe an Emojis, die Tränen lachten. Insgesamt fünf solcher Lachsmileys kommentierte Ronaldo unter das Posting von «JM Madeira».

Dass sich der 41-Jährige derart über die Berichte lustig macht, ist ungewöhnlich. Normalerweise veröffentlicht Cristiano Ronaldo in den sozialen Medien nur Inhalte über seine Fussballleidenschaft – oder in seltenen Ausnahmen über seine Familie.

Auch auf Georgina Rodríguez' Instagram-Account blieb es ruhig. Statt Hochzeitsfotos postete sie Bilder einer Werbekooperation, statt eines Brautkleids gab es einen Schnappschuss vor dem Spiegel im Pyjama. Womöglich ihre Art, die brodelnde Gerüchteküche mit Humor zu nehmen.

Dass es überhaupt Berichte über eine Hochzeit des Paares gab, lag an jüngsten Berichten über eine anstehende Hochzeit, die aus der britischen Boulevardpresse gesteuert wurden. Rund neun Jahre nach dem Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2016 verlobte sich Cristiano Ronaldo mit seiner 32-jährigen Partnerin Georgina Rodríguez im August 2025. Einen offiziellen Hochzeitstermin gab es bislang nicht.

Statt der Ronaldo-Hochzeit heiratete am Samstag ein unbekanntes Paar in der Kathedrale Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção im Herzen von Funchal.

Um wen es sich genau handelte: unklar. Auch ob das Paar den Medienrummel und die Menschenmassen gerne in Kauf nahm, ist nicht überliefert. Einer der romantischsten Momente im Leben eines Paares wird zwar für immer mit dem Superstar Ronaldo verbunden sein – hat aber auch unter den Augen unzähliger, ungeladener Gäste stattgefunden.