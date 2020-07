Premier-League-Klubs wollten, dass City aus der CL fliegt

Mit der Urteilsbegründung des CAS wurde zudem bestätigt, was bereits geahnt wurde: Fast die halbe Premier League (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Leicester, Burnley, Newcastle, Tottenham und Wolverhampton) wollte offenbar verhindern, dass der CAS die Champions-League-Sperre von Manchester City aufhebt.



Demnach unterzeichnete am 9. März unter anderem der FC Liverpool einen Brief an den CAS und bat darum, Citys Bitte um Begnadigung nicht nachzugeben.



Wäre Manchester City ausgeschlossen worden, hätten vor allem das 5.-platzierte Leicester City, welches den CL-Platz geerbt hätte und Wolverhampton (Rang 7), das in die Europa League nachgerutscht wäre, profitiert.