Sein Team arbeitet nun an der Messung der physischen Auswirkung eines durchschnittlichen Schlages in solchen Wettkämpfen. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, künftig Teilnehmer, Organisatoren und Ärzte bei solchen Events besser zu informieren und für verbesserte Sicherheitsvorschriften zu sorgen.

Eine Studie der University of Pittsburgh School of Medicine – die erste medizinische Studie zu diesem Thema – zeigt auf, dass es nach rund der Hälfte aller Schläge bei den Getroffenen zu möglichen Hirnschäden, genauer gesagt zu symptomatischen Anzeichen einer Gehirnerschütterung kommt. Insgesamt sollen gar 80 Prozent aller Teilnehmenden am Ende ihrer Kämpfe Anzeichen einer Gehirnerschütterung aufweisen.

Ein Bild mit Kultstatus: Der 23-jährige Cassius Clay am 25. Mai 1965 in Siegerpose, nachdem er Sonny Liston, seinen Vorgänger als Weltmeister, in der ersten Runde k.o. geschlagen hat.

In Interviews sagt er auch mal nichts – das ist Bayerns neuer Zauberer Michael Olise

Bayern München erzielte in der letzten Woche 20 Tore in drei Spielen. Das liegt neben Harry Kane und Jamal Musiala vor allem an 53-Millionen-Mann Michael Olise. Das ist der 22-jährige Franzose, der am liebsten gar nichts sagt und Chelsea mehrmals einen Korb gab.

Als er am Strafraumrand den Ball bekommt, steht er erst einmal still. Als würde er noch einmal einen Augenschein davon nehmen, was vor ihm liegt – wie ein Rennfahrer, der innerlich ein letztes Mal die Strecke durchgeht. Dann legt Michael Olise los.