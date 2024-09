Connor McDavid tickt in der Oilers-Garderobe während des Stanley-Cup-Finals aus. Bild: screenshot prime video

Die NHL lässt hinter die Kulissen blicken – inklusive McDavid-Ausraster

Fast etwas unter dem Radar hat die NHL gemeinsam mit den TV-Machern von Amazon die vergangene Saison mit Kameras begleitet. Daraus entstanden ist eine sechsteilige Doku-Serie mit dem Namen «FACEOFF: Inside the NHL» mit Blick hinter die Kulissen der besten Eishockey-Liga der Welt. Die erste Folge erscheint pünktlich zum NHL-Saisonstart am 4. Oktober.

Der Trailer zur NHL-Doku. Video: YouTube/NHL

Die Serie soll zeigen, wie die Spieler mit dem immensen Druck in der NHL umgehen, aber auch, wie sie zuhause in ruhigeren Momenten mit der Familie sind. Vor allem aber bietet die Doku Einblick in die Garderoben in der wichtigten Zeit im Jahr: den Playoffs. So ist etwa zu sehen, wie Connor McDavid auf dem Weg zur dritten Finalniederlage der Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers austickt und seine Teamkollegen anschreit, die Leistung sei nicht gut genug.

«Ihr werdet uns in unseren verwundbarsten Momenten sehen», sagte der Oilers-Captain bei der Trailer-Vorstellung. Man könne nicht behaupten, dass sie die Kameras nicht an sich rangelassen hätten. «Man wird auf der einen Seite Freude sehen und auf der anderen Seite auch viel Herzschmerz.»

Ein derart lauter McDavid ist für viele Zuschauer ungewohnt. Der 27-Jährige wirkt sonst eher stoisch und fast schon etwas schüchtern vor Kameras. «Aber für uns ist das normal», erklärt Teamkollege und Sturmpartner Zach Hyman gegenüber Sportsnet. «Er ist ein fantastischer Leader, der sein Herz auf der Zunge trägt.»

Die Episoden und ihre Protagonisten:

Episode 1: Best of Rivals mit William Nylander und David Pastrnak

Best of Rivals mit William Nylander und David Pastrnak Episode 2: As Tough As It Gets mit Jack Eichel und Filip Forsberg

As Tough As It Gets mit Jack Eichel und Filip Forsberg Episode 3: Learning to Win mit Jeremy Swayman und Matthew Tkachuk

Learning to Win mit Jeremy Swayman und Matthew Tkachuk Episode 4: The Captains mit Quinn Hughes, Gabriel Landeskog und Jacob Trouba

The Captains mit Quinn Hughes, Gabriel Landeskog und Jacob Trouba Episode 5: Cup or Bust Part I mit Leon Draisaitl, Connor McDavid und Zach Hyman

Cup or Bust Part I mit Leon Draisaitl, Connor McDavid und Zach Hyman Episode 6: Cup or Bust Part II mit Connor McDavid und Matthew Tkachuk

Neben McDavid werden auch Floridas Matthew Tkachuk, Torontos William Nylander, Vancouvers Quinn Hughes oder David Pastrnak und Jeremy Swayman von Boston durch die Playoffs begleitet. Schweizer Spieler wurde keine explizit begleitet. «FACEOFF: Inside the NHL» erscheint ab 4. Oktober bei Prime Video. (abu)